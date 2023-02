‘Opeens had ik schoon genoeg van de censuurwetten’

Hanane Hajj Ali. Beeld Nora Noor

Wegens haar depressie en osteoporose besloot de Libanese theatermaker en activist Hanane Hajj Ali (62) tien jaar geleden elke ochtend te gaan rennen in Beiroet. Terwijl ze haar chaotische woonplaats in zich opnam, werd ze geconfronteerd met broeierige en duistere gedachten. Het resultaat van haar gedachtestroom is de solovoorstelling Jogging. Een show waarin Ali, gekleed in zwarte stretchkleding en met een hoofddoek op, tijdens haar rekoefeningen en joggend over het podium haar verhaal en dat van andere vrouwen vertelt.

In 2013 voerde Ali de monoloog voor het eerst op tijdens een openluchtfestival in Beiroet. Sindsdien heeft ze op podia over de hele wereld gestaan: van het Kennedy Center in Washington D.C. tot het Edinburgh Festival Fringe, waar ze in 2017 de Vertebra-prijs voor beste acteur ontving. Deze week is het de beurt aan Amsterdam, waar ze met vijf andere vrouwelijke makers is te zien tijdens het theaterfestival Brandhaarden.

De succesvolle Ali, die al vier decennia op de toneelplanken staat en in diverse films speelt (waaronder de geprezen Syrische film The Day I Lost My Shadow uit 2018), mocht Jogging jarenlang in geen enkel Libanees theater opvoeren. Totdat ze internationaal succes boekte: hierna kreeg ze alsnog toestemming van de autoriteiten om op te treden in theaters in Beiroet.

Hoewel Libanon wordt gezien als een van de meest democratische landen in het Midden-Oosten, geldt nog altijd een censuurwet uit 1977, ingevoerd tijdens de Libanese burgeroorlog (1975–1990). Deze wet vereist dat elk film- en theaterscript aan de directie van Algemene Veiligheid wordt voorgelegd. Tegen betaling kan de maker een visum ontvangen, maar de directie kan alsnog eisen dat scènes of citaten worden geschrapt of een productie zelfs geheel verbieden.

‘Toen ik in 2012 aan het joggen was, had ik opeens schoon genoeg van de censuurwetten’, vertelt Ali. ‘Als ik zonder visum in een Libanees theaterzaal optreed, riskeer ik een flinke boete of een arrestatie en moet het theater de deuren sluiten. Dat is simpelweg beledigend. Dit keer zei ik tegen mezelf: of ik stop met theater maken of ik doe wat ik wil doen, zonder de censuurafdeling te benaderen. Ik koos voor het laatste. In Libanon heb ik met Jogging op veel alternatieve plekken gestaan: in galeries, studio’s, vluchtelingenkampen. Overal reageerde men enthousiast. Een Amerikaanse regisseur zag me per toeval optreden en nodigde me uit voor een performance in de VS, wat leidde tot een sneeuwbaleffect.’

Een scène uit ‘Jogging’ met Hanane Hajj Ali. Beeld Marwan Tahtah

Met Jogging trotseert Ali naar eigen zeggen de driehoek van de Libanese censuur: seks, religie en politiek. Tijdens haar fysieke performance, waarin ze niet schroomt haar sensuele kant te laten zien, vertelt ze het verhaal van de Griekse tovenares Medea die haar kinderen vermoordt. In de Libanese pers las Ali eens over een moeder die ontdekte dat haar man er een dubbelleven op na hield, waarna ze haar kinderen en zichzelf doodde. Tot slot vertelt ze over een vrouw die haar zoon het martelaarschap toewenst. Al deze verhalen vervlecht ze met haar eigen verhaal, waarbij ze reflecteert op haar jonge zoon die kanker heeft.

‘Alleen al mijn fysieke aanwezigheid op het podium maakt Jogging een vorm van protest. Ik voel me er als vrouw, moeder en burger geestelijk en lichamelijk vrij. Daarom wilde ik niet alleen in Beiroet en in andere wereldsteden optreden, maar ook in afgelegen dorpen in mijn land. Wie komt kijken, nodig ik uit om de zaken die ik benoem vrijelijk te bespreken. Ik zie het theater als een agora, een plein waar mensen samenkomen en interactie op een natuurlijke manier plaatsvindt.’

Volgens Ali is deze manier van werken kenmerkend voor het Al-Hakawati Theater, een avant-gardistisch gezelschap in Beiroet waar ze zich in 1978 bij aansloot en waar ze haar echtgenoot, toneelschrijver en regisseur Roger Assaf, leerde kennen. Hoewel ze destijds biologie studeerde, wat een nadrukkelijke wens was van haar ouders, wist Ali al op jonge leeftijd dat ze de artistieke wereld in wilde.

‘Toen de burgeroorlog in 1975 uitbrak, moesten we in Beiroet soms dagen schuilen voor bommenwerpers. In een ondergrondse schuilkelder begon iemand een keer gitaar te spelen. Als 16-jarige was ik getuige hoe kunst de angst van mensen kan transformeren in vreugde en saamhorigheid. Ik deed zelf ook mee: ik was goed in dialecten en improviseerde wat sketches. In de jaren erna duurde het wel even voordat ik mijn familie had overtuigd van mijn theaterambitie, ik was namelijk ook een uitstekende student. Later werd mijn vader mijn grootste fan.’

Theaterfestival Brandhaarden, t/m 4/3 in Internationaal Theater Amsterdam (ITA).