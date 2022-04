Opa en kleinzoon over leven, dood en alles daartussenin

Raoul de Jong Beeld Hilde Harshagen

Om kwart voor één zet de bus me af voor de ingang van opa’s verzorgingstehuis, een nietszeggend gebouw van drie verdiepingen achter een parkeerplaats. Het is guur, grijs, winderig rotweer. ‘Ga bij opa langs zodra je terug bent in Nederland,’ heeft mijn tante me gemaild tijdens mijn vakantie in Lissabon. ‘Hij vergeet alles!’

Ik ben drie kwartier te laat, want vanmorgen had ik een relatiecrisis en drie deadlines, waarvan ik er een heb gemist. Ik adem diep in, recht mijn rug, druk mijn sigaret uit in een asbak naast de ingang en stap door de schuifdeuren met mijn vriendelijkste, meest ongevaarlijke kleinzoongezicht.

Opa – ‘Meneer De Jong’ – zit in de eetruimte, zegt de dame bij de receptie, een enorme zaal gevuld met witte, witharige bejaarden die allemaal opkijken op het moment dat ik binnenloop. Opa zit aan een tafel met drie mannetjes. Hij lijkt de oudste en het meest ingevallen van de vier, een vermagerde versie van zijn vroegere zelf. Ik vermoed dat hij zich voelt zoals ik me soms kan voelen op verjaardagsfeesten waar ik niemand ken behalve de jarige: in paniek. Maar zodra hij mij ziet, veert hij op en lijkt hij tot leven te komen, zoals ik vroeger opveerde wanneer hij en oma me ophaalden van het kinderdagverblijf. ‘Zullen we naar mijn kamer gaan?’, vraagt hij.

Als we de eetzaal uit lopen, bestuderen opa’s medebewoners ons onbeschaamd. Ik doe net of ik niets doorheb, want zo gaat het al mijn hele leven wanneer opa en ik ons ergens samen vertonen. Een witte opa met een bruine kleinzoon, veel mensen vinden dat ingewikkeld. Terwijl het, echt, mensen, helemaal niet zo ingewikkeld is. Alles wat daarvoor nodig is, is een vrijpartij. Jij kunt het ook.

We zijn allebei opgelucht wanneer we zijn kamer bereiken. Het voelt er toch een beetje als thuis. De eregalerij met foto’s van de kleinkinderen die altijd boven de bank hingen, is nu uitgestald in een open kast. Voor de ramen hangen de gordijnen met felroze rozen uit de huiskamer. In de vensterbank ligt een Toal en Taiken, een ‘tiedschrift veur Grunneger kultuur’ waar we tijdens het leegruimen van opa’s huis minstens tien jaargangen van hebben weggegooid.

Het huis werd verkocht, drie maanden nadat opa naar het verzorgingstehuis was verhuisd. We hadden een paar weken om het leeg te halen. Het Perzische tafelkleed, het lange en het korte bestek dat ab-so-luut moest worden opgeborgen in aparte lades, al die spullen waaraan rituelen waren verbonden die ik mijn hele leven vanzelfsprekend had gevonden, ineens was het niets meer. Vuilnis. Troep. Ik redde de klok, het bestek en de kruk waarop ik zat toen oma me ervan probeerde te overtuigen om met mijn beste vriendin te daten nadat mijn moeder haar had verteld dat ik een vriendje had. De rest ging naar mijn tantes, de kringloop of het grofvuil. En toen was de enige plek in mijn leven waar in 35 jaar nooit iets was veranderd, mijn ‘normaal’, de plek waar ik altijd begreep waar ik vandaan kwam en wie ik was, alleen nog maar een lege huls. Om door te geven aan een andere familie. Ik had nog een laatste blik geworpen op de tuin en daarna had ik drie weken gehuild.

Naar Groningen

Ik wil terug naar Groningen. Naar de wereld van de zwart-witfoto’s die altijd in het naaikamertje van oma hingen en nu, naast mijn Surinaamse voorouders, op mijn secretaire staan: streng kijkende mannen en vrouwen in klederdracht, koeien, molens, weilanden en boerderijen. Ik wil opa vragen naar de lessen die hij heeft meegekregen van de mensen die hem het leven hebben gegeven. Een van hen, een verre achterneef, vertelt opa, deed iets met cementen grafkelders. ‘Weet je hoe cement wordt gemaakt?’, vraagt hij. Ik maak de vergissing om nee te zeggen en de volgende veertien minuten houdt opa een monoloog over calciumwaterstofsilicaat, mortel en graafmachines. Met gefronste wenkbrauwen, op vrij snibbige toon, want zo spreekt opa over de dingen die hem werkelijk enthousiast maken.

Ik kijk naar de foto van mijn oma, op de vensterbank achter opa, waarop ze kijkt zoals ik nu ongeveer moet kijken – slaperig. En ik denk aan wat mijn moeder schaterend had gezegd toen ik haar het idee voor deze column vertelde: ‘Levenslessen van opa? Wat wil je daarover schrijven? Hoe je de belastingaangifte doet?’ Ik vond dat typisch mijn moeder, zo negatief, maar ik snap nu wat ze bedoelde.

‘Cement is de grondstof voor beton, dat moet jij ook wel weten’, vervolgt opa en hij kijkt me doordringend aan, alsof hij me controleert.

Ik knik. ‘Interessant. Zullen we even terug naar het begin?’

Opa werd in 1929 geboren op een boerderij in – hij schraapt zijn keel – ‘het dorp Briltil in de provincie Groningen. Weet je waar dat ligt?’

‘Uiteraard’, zeg ik, om te voorkomen dat opa alle omringende dorpen en gehuchten zal opsommen. Waarop hij zegt: ‘Dat moet je wel weten, want het ligt vlak bij...’ en hij begint alle dorpen en gehuchten uit de omgeving op te sommen.

Koeien

Opa’s ouders hadden koeien. Die werden met de hand gemolken. Varkens hadden ze ook. Die werden eens in de zoveel tijd geslacht door opa’s opa, die huisslachter was. En nou, dat was een feest. ‘Dat wilde je natuurlijk zien!’ De keel van het varken werd uitgesneden en dan bloedde het dood.

‘O nee!’, zeg ik.

‘Ja, heel bijzonder,’ zegt opa, ‘dat zag je niet elke dag.’

De boerderij had geen elektriciteit toen opa werd geboren. ‘Ze wisten nog niet eens dat er gas in de grond zat!’ De kachel brandde op turf en houtskool. In de winter zaten er ijsbloemen op de ramen.

‘En sliepen jullie dan in lang ondergoed?’, vraag ik.

‘Welnee! Gewoon onder een paar dekens. Wel lange kousen, die had je nog.’

Achter in de stal was een ‘poepdoos’, een gat in de grond, dat was de wc.

‘Sommige mensen vinden dat boeren blijkbaar heerlijk,’ zegt opa, ‘maar het was mij altijd wel duidelijk dat ik iets anders wilde.’

Een halve kilometer van opa’s boerderij was een zuivelfabriek. Daar stonden zes of zeven fabriekswoningen voor de mensen die er werkten, hun vrouwen en hun kinderen. De vrouwen waren huisvrouwen, de kinderen droegen lakschoentjes en strikjes in hun haar (zo zie ik het tenminste voor me). En hun huizen hadden elektriciteit. ‘Daardoor wist ik dat er ook een ander leven mogelijk was’, legt opa uit.

Hogere technische school

Zijn oudere broer Durk zou de boerderij erven, waardoor opa vrij was om een andere weg in te slaan: vanaf zijn 16de ging hij naar de hogere technische school in Groningen. Zes dagen per week fietste hij 14 kilometer naar de grote stad en weer terug. ‘Dat was het begin van mijn eigen leven. Zou je kunnen zeggen.’

Er is een portretfoto van opa uit die tijd. Hij lijkt op een soort filmster: witblond haar, netjes naar achter gekamd. Frisgewassen, in een spencer en een overhemd. Hij kijkt een beetje ondeugend, of is het eerder arrogant? Alsof de wereld voor hem gemaakt is. Dat was ze ook.

Volgens Wie, wat, waar?, een boekje met een jaaroverzicht uit 1948 dat ik heb gevonden op opa’s zolder, bestond Nederland in het derde jaar van opa’s opleiding aan de hts voor 48 procent uit grasland (een plaatje met koeien) en 12 procent was ongecultiveerd (een plaatje met huizen). Van de Nederlandse bevolking werkte 20,5 procent in de landbouw en 37,5 procent in de industrie. Ik vond ook een Wie, wat, waar? uit 1962. Opa en oma waren toen acht jaar getrouwd, mijn moeder was 3. In dat boekje staan lijstjes van ‘Europese automobielen’, grafieken met vliegverkeer vanaf Schiphol en foto’s van de eerste mensen in de ruimte.

Opa knikt. ‘De wereld veranderde en ik ging mee met de tijd. Al weet ik niet of ik dat doorhad op mijn 16de.’

In 1954 vond hij een baan bij een Amerikaanse oliemaatschappij en verliet hij definitief het platteland voor een nieuw leven in de Randstad. Ik zie zijn vader en moeder voor me, in boerenkiel, zwaaiend op het erf van hun boerderij. Opa rijdt de straat uit, zijn leven voorgoed anders, het oude Nederland achterlatend aan de boerenweg. Iedereen met tranen in de ogen. Et cetera. Maar opa zegt: ‘Ik geloof niet dat ze nou zo met mijn vertrek zaten.’ Dat moment is er dus nooit geweest.

In de Randstad kreeg opa een appartementje in een wijk met woningen die speciaal waren gebouwd voor werknemers van de oliemaatschappij. Dertig jaar later werd ik geboren in de dichtstbijzijnde grote stad, tussen flatgebouwen, razende auto’s, asfalt en beton. Het Nederland van mijn Groningse overgrootouders bestond toen al niet meer. Ik heb er slechts wat restjes van meegekregen, en ik heb het altijd geromantiseerd.

De zoon van opa’s broer was de laatste boer in onze familie. Hij stopte toen hij last kreeg van zijn rug. Tegenwoordig is hij postbode. De boerderij waar opa werd geboren is nu een luxe woonhuis langs een autoweg.

‘Ging er met de wereld van je ouders ook iets moois verloren?’, vraag ik opa.

‘Ach, het was een zwaar leven.’

‘Wat was het belangrijkste dat ze je leerden?’

Opa vindt het moeilijk om te zeggen. ‘Ze traden niet zo op de voorgrond.’

‘Waren ze gelukkig?’

‘Tja... straalt dat er nou altijd zo van af?’

Gevoelens

Opa’s ouders spraken niet over hun gevoelens. En opa dacht nooit na over wat hij achterliet. Toch hebben hij en oma mij daar wel degelijk iets van meegegeven, besef ik terwijl ik uit opa’s raam kijk naar de autoweg en het tankstation. Een paar jaar lang namen opa en oma mij en mijn neefje elke zomer mee naar een camping in de buurt van het dorp waar opa werd geboren. Als ik denk aan die vakanties zie ik fluitenkruid, paarse bloemetjes, smalle paadjes bedekt met schelpen, mierennesten, wespen, koeien, opa voorop, oma achteraan, in de zon, op de fiets. En dan voel, ruik, proef ik wat er mooi is aan het land waarin ik werd geboren. Opa en oma lieten me dat zien. Zoals zij dat konden, zonder woorden.

Opa wijst naar de wolken boven de razende auto’s: ‘Schaapjes aan de hemelbaan duiden wind en regen aan.’ Dat zei zijn moeder vroeger over dit soort luchten. En inderdaad: een uur later zit ik in de bushalte een zalvend bericht te typen aan de opdrachtgever van de gemiste deadline en begint het te stormen.

Uit: Raoul de Jong: Gesprekken met opa, De Bezige Bij; 88 pagina’s; € 17,99.