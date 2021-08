Op zomerkamp met Concertgebouworkest Young

Concertgebouworkest Young is het internationale jeugdorkest van het Koninklijk Concertgebouworkest. Het bestaat uit 72 jonge getalenteerde musici uit 24 Europese landen. Beeld Pauline Niks

‘Niet achteruit op je stoel leunen. Wees voorbereid! Sommigen zetten nog steeds te laat in.’ Arndt Auhagen, tweede violist van het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO), richt zich tot de strijkers van Concertgebouworkest Young. Auhagen is een van de KCO-leden die de 72 jongeren uit 24 Europese landen coacht tijdens de tweede editie van dit zomerkamp in Ede. In het trainingscentrum Akoesticum, een fris ingerichte voormalige kazerne, is de sfeer ontspannen maar geconcentreerd.

Deze lichting heeft eigenlijk auditie gedaan voor 2020, maar moest vanwege corona een jaar wachten om hier te mogen zijn. De kandidaten werden voorgedragen door een muziekleraar of iemand anders die hen goed kent. De auditiefragmenten werden op video opgenomen.

Op de lessenaars staat een eigentijds stuk, Con brio van Jörg Widmann. Na twee weken samen repeteren zullen de jongeren als Concertgebouworkest Young drie concerten geven onder leiding van dirigent Daniel Harding. Behalve de orkestrepetities zijn er kamermuzieksessies en workshops in, bijvoorbeeld, effectief communiceren. Ook kunnen de deelnemers stoom afblazen op een stormbaan. Drie deelnemers spraken met de Volkskrant.

Alexander Bosch Berth (17) in zijn kamer in Ede tijdens het zomerkamp van Concertgebouworkest Young. Beeld Pauline Niks

Alexander Bosch Berth (hoorn), 17 jaar

Uit: Almussafes, dicht bij Valencia, Spanje

‘De lessen gaan hier niet uitsluitend over muziek, maar ook over persoonlijke groei. Door je grenzen te verleggen krijg je meer zelfvertrouwen’, zegt Alexander Bosch Berth. Hij speelde al hobo toen hij een uitvoering van de Negende symfonie van Dvorák bijwoonde. ‘Toen wist ik het. De hoorn, dat is mijn instrument.’ Hij stortte zich op het oefenen. Om niet te moe te worden van het blazen werd hem de altviool aangeraden voor de afwisseling.

In 2019 deed hij met beide instrumenten auditie voor Young, zonder succes. Vorig jaar concentreerde hij zich op de hoorn en kwam hij erdoorheen. Hij is zelfs aangewezen als de aanvoerder van de vijfkoppige hoornsectie. Dat betekent dat hij tijdens de concerten de hoornsolo’s in de Tweede symfonie van Brahms voor zijn rekening neemt. ‘Dat geeft een beetje stress, maar ik ben vooral dankbaar om hier te mogen zijn. Je moet niet bang zijn voor wat moeilijk is.’

Bosch Berth heeft een Belgische moeder en spreekt behalve Spaans en Valenciaans ook vloeiend Nederlands. ‘Ik ben nu Portugees aan het leren, want volgende maand ga ik naar Lissabon om auditie te doen bij het Gulbenkian Orkest. Hier kan ik met mijn Portugese vrienden de taal oefenen.’

Ulilan Szymańska-Pereira (18) in haar kamer in Ede tijdens het zomerkamp van Concertgebouworkest Young. Beeld Pauline Niks

Ulilan Szymańska-Pereira (viool), 18 jaar

Uit: Lissabon, Portugal

‘Brahms, natuurlijk!’ Ulilan Szymańska-Pereira hoeft geen seconde na te denken over welk programmastuk ze het liefst speelt. De violist geniet van het volle rooster in Akoesticum, waar ze een kamer deelt met een ander meisje uit Portugal dat contrabas speelt. Haar ogen lichten op: ‘Straks treden we op in het Concertgebouw.’

Over Young hoorde ze van een vriendin die er in 2019 aan deelnaam. ‘Ze zei: je moet je aanmelden, want het is ongelofelijk.’ De vriendin schreef ook de aanbevelingsbrief bij Szymańska-Pereira’s auditievideo’s. ‘Voordat ik hier kwam, maakte ik me zorgen over mijn beperkte kennis van het Engels. Maar na vijf minuten praten met een Frans meisje dat ook geen perfect Engels sprak was ik mijn zorgen vergeten.’

Szymańska-Pereira ambieert een solocarrière, maar hier ligt de nadruk op het samenspel. ‘We leren hoe we ons binnen de groep aan elkaar moeten aanpassen zodat we uiteindelijk als één stem klinken, een heel luide stem.’ Dit zomerkamp is ook de opmaat tot een langer verblijf in Nederland. ‘Ik begin dit jaar aan mijn bachelor aan het Conservatorium van Amsterdam, dus Young komt op een belangrijk omslagpunt in mijn leven. Het is een goede voorbereiding voordat ik hiernaartoe verhuis om te studeren.’

Antoni Figurski (17) in zijn kamer in Ede tijdens het zomerkamp van Concertgebouworkest Young. Beeld Pauline Niks

Antoni Figurski (viool), 17 jaar

Uit: Warschau, Polen

‘Misschien ga ik ooit dirigeren, maar eerst ga ik viool studeren. Tijdens mijn eerste studiejaar ga ik nadenken over wat ik echt wil.’ Antoni Figurski wacht nog even met het uitstippelen van zijn carrière. ‘Ik kan sowieso niets anders dan musicus zijn. Ik noem mezelf liever musicus dan violist, want muziek is zoveel breder dan alleen een instrument bespelen.’

Zijn passie voor klassieke muziek ontstond toen hij een jaar of 5 was, tijdens het bezoeken van jeugdconcerten. Zijn moeder dacht aan de piano, hij koos vastberaden voor de viool. Bij het Young-orkest is hij een van de twee concertmeesters. ‘De rol brengt verantwoordelijkheid met zich mee, dus ik ben enigszins gestrest. Mijn eerste uitdaging is om erop toe te zien dat iedereen samenspeelt, de tweede om te zorgen dat we samen de muziek voelen. Dat laatste is veel moeilijker.’

‘Ik denk dat ik over natuurlijke leiderschapskwaliteiten beschik, maar over muzikaal leiderschap moet ik nog veel leren. Gisteren hoorde ik bijvoorbeeld dat sommigen vinden dat ik me boven ze verheven voel. Dat is uiteraard niet zo, maar het betekent dat ik door mijn gedrag die indruk heb gewekt.

‘Het is soms lastig om én een goede vriend én een goede medemusicus te zijn, zeker als concertmeester. Eén ding weet ik zeker: de concerten worden fantastisch.’