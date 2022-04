Op zoek naar spanning in de Boekenweek? Deze thrillers mag u niet missen

Beeld HarperCollins

John Antink – codenaam: Max Danzler – is een personage dat in de spionagethrillers van John le Carré niet zou misstaan. Een jaar of zes geleden is hij afgezwaaid als chef van de geheime dienst, maar zijn verleden haalt hem in. Dat gebeurt eigenlijk al op pagina 1, en dan hebben we nog 380 pagina’s te gaan.

Na zijn actieve dienstperiode is John Antink een klusjesclub begonnen met wat vrienden. Ze repareren huishoudelijke apparatuur, een boel gepriegel met schroefjes, moertjes, veertjes en klemmetjes. Dat gaat in ontspannen sfeer: een broodrooster is snel gefikst. Maar dan staat er plots een Slavisch uitziende man voor zijn neus. Hij heeft een oude typemachine meegenomen van het Oost-Duitse merk Robotron. Even is John Antink sprakeloos. Vooral ook omdat de bezoeker een Malakov onder zijn neus duwt, een Russisch handwapen. ‘Bent u Max Danzler?’

De Koude Oorlog, die leek voorbij. Door de strijd in Oekraïne hebben we dat beeld schielijk moeten bijstellen. Toch waren er thrillerschrijvers die begrepen dat de spanningen tussen Oost en West onderhuids gewoon dooretterden, John le Carré voorop. Toeval of niet, de Nederlandse misdaadauteur Charles den Tex voegt zich met De Repair Club (HarperCollins; € 21,99) nu ook in dat rijtje – actueler zullen we het niet snel vinden.

Behalve door de Slavische agent wordt John Antink ook gezocht door Alisja Calder. Zij is zijn opvolger bij de geheime dienst, en ze heeft een groot probleem. In de pers is uitgelekt dat Nederlandse hulp van 25 miljoen euro aan gematigde groepen in Syrië – pick-uptrucks, uniformen, satelliettelefoons, camera’s, medische kits, tenten en rubberen matrassen – deels terecht zijn gekomen bij de vijand: radicaal jihadistische groepen, gelieerd aan IS. Andermaal een gegeven geplukt uit de werkelijkheid, want in 2018 liep die zaak in de publiciteit hoog op. In het boek moet Alisja Calder het lek binnen haar organisatie vinden, en daarvoor roept ze de hulp in van John Antink.

Een generatieconflict in wording. Alisja Calder zweert bij de info van de Joint Sigint Cyber Unit (JSCU), de digitale speurneuzen met hun algoritmen en satellietbeelden. John Antink, oldskool als hij is, vertrouwt meer op contactpersonen op de grond in Syrië, en op de stofmappen uit het archief. Het is een terugkerend thema in de boeken van Den Tex, waar altijd wel een vleugje technothriller in zit – een goed voorbeeld is zijn vorige titel: Verloren vrouw (2019). Met het oog op de Boekenweek is dit mijn Tip Nummer 1.

Beeld Atlas Contact

Een tweede, nieuw verschenen uitgave die de aandacht trekt is Kerozine (Atlas Contact; € 19,99) van de Franstalige Belg Adeline Dieudonné. Haar debuutroman Het echte leven – gericht op jongvolwassenen – werd in 2020 uitgeroepen tot Vrij Nederland Thriller van het Jaar. In Kerozine (met een z, maar dat zal dan wel zijn om het explosiegevaar te onderstrepen) begeven we ons naar een morsig tankstation langs een snelweg in de zomerse Ardennen. Op die plek komen vele levens samen, van mensen die even willen uitpuffen of gewoon maar wat snacken. Een mozaïekvertelling dus, niet per se een thriller, al zit er voldoende suspense in.

Het tableau de la troupe onder dat harde tl-licht: vijftien types, van het personeel tot aan de passanten. Ook bevindt zich een lijk in de kofferbak van een grote zwarte Hummer. Een van de aanwezigen is het oude besje Monica dat – als niemand oplet – over de vangrail lijkt te klimmen om zo een einde aan haar leven te kunnen maken. Wat is hier allemaal aan de hand? In afzonderlijke hoofdstukken worden de personages een voor een uitgelicht en bij dat tankstation weer keurig bijeengebracht. Goed geschreven, met een vleugje absurdisme, de Belgische letteren zo eigen. Kerozine is mijn Tip Nummer 2 voor de Boekenweek.