Op zoek naar een gat in de heg bij woning Jumbo-topman

Eén foto maken van een inval in een woning zegt weinig, stelt fotograaf Rob Engelaar, meerdere beelden vertellen een verhaal. Beeld Rob Engelaar / ANP

Toen fotograaf Rob Engelaar (37) op dinsdagochtend zijn cameratas greep om naar Heeswijk-Dinther te rijden, wist hij niet wat hij daar zou aantreffen, maar wel dat hij op elke situatie was voorbereid. In die tas zit alles wat hij tijdens een klus mogelijk nodig heeft. Dus ook de bovenmatig lange telelens, die Engelaar zelden gebruikt, maar die verdraaid handig is op de momenten dat hij bijvoorbeeld, verzin eens iets, door een heg heen moet fotograferen.

Toen opdrachtgever ANP belde, zat Engelaar al zo ongeveer in de auto. Als freelance fotograaf houdt hij het nieuws nauwlettend in de gaten, altijd gespitst op gebeurtenissen die hij kan vastleggen. Deze morgen was het de inval van de politie en de Fiod in een huis, dat volgens Omroep Brabant van Jumbo-topman Frits van Eerd zou zijn. Dat huis bleek bij aankomst zo goed verstopt – hek, poort, oprijlaan, heg – dat bijna elke activiteit onzichtbaar was.

Journalistieke antenne

‘Groot nieuws dat in beeld gebracht moet worden, maar visueel eigenlijk niet te pakken is’, zo omschrijft Engelaar het zelf aan de telefoon. In dat soort situaties weet hij dat hij naast zijn volle tas ook twee andere hulpmiddelen bij zich moet hebben. Eén: Het Oog, ook wel Het Zicht – iets wat je tijdens je carrière kunt ontwikkelen en trainen, maar wat je vooral van nature moet hebben. Twee: een journalistieke antenne, zodat je in staat bent enigszins te voorspellen waar op zo’n ochtend de actie en dus de fotomomenten zullen zijn.

Hoogste prioriteit bij aankomst: een beeld doorzetten naar de redactie. De eerste foto’s die hij maakte, waren van de politiemensen op de oprijlaan en van de bakstenen zuil naast het smeedijzeren hek, met de (halve) naam van het huis, de bel en … ‘Heb je dat papiertje onder dat afdakje gezien? Dat is een post-it. Daar zit een camera onder. Voordat de agenten aanbelden, plakten ze eerst de camera af, zodat de bewoners niet zagen dat de politie voor het hek stond.’

Daarna was het een kwestie van rond het huis lopen, op zoek naar de gaten in de heg. Hij fotografeerde het dak van het huis dat boven de heg uitstak (‘Ja, die foto ziet er geheimzinnig uit, maar daar heb ik niets mee gedaan, hoor. Zo was het.’) En hij vond een plek waar hij door de heg heen kon fotograferen. Tadaa: bovenmatig lange telelens.

Paparazzo-fotograaf

Alle foto’s, benadrukt Engelaar nog even, zijn vanaf de openbare weg genomen. Uiteraard voelde hij zich met die knoeperd van een lens wel even een paparazzo-fotograaf, maar hij was toch heel blij met dat beeld van politiemensen op het terras van het huis van Van Eerd. ‘Toen kwam ik even heel dichtbij.’ Ongeschreven regel: geen mensen in beeld brengen die bezig zijn met het strafonderzoek, omdat je zowel die mensen als het onderzoek zou kunnen schaden.

Zijn gevoel zei hem dat hij snel weer terug moest naar de voorkant van het huis, wilde hij nog een kans maken op een foto waarop de Fiod met dozen en computers de oprijlaan zouden komen aflopen. Dat moment kwam niet, althans: niet zo spectaculair als hij had gehoopt. Hij was wel op tijd voor agenten die door het hek kwamen met tassen en vuilniszakken. Hij fotografeerde hoe ze de post-it weer van de veiligheidscamera afhaalden.

Al met al is Engelaar tevreden met het resultaat. ‘Er zijn leukere klussen,’ lacht hij. ‘Maar alles wat ik had kunnen maken, heb ik gemaakt. Juist in dit soort, fototechnisch gezien, oninteressante situaties moet je het van de reportagevorm hebben. Er is nooit één beeld dat alles zegt. De combinatie is belangrijk.’ Zijn foto’s samen vertellen het verhaal van die ochtend in Heeswijk-Dinther.