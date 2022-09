Cabaretier Jan Beuving in Restante. Beeld Anne Reitsma

Jan Beuving is een man van de wiskunde en de wetenschap, maar óók van het geloof. In zijn derde cabaretsolo Restante richt Beuving de aandacht op deze minder bekende kant van zijn persoonlijkheid. Hij verhaalt over zijn christelijke opvoeding en waarom hij nog altijd gelovig is en naar de kerk gaat. Op het toneel staan twee stapels met boeken, fictie en non-fictie. De terugkerende vraag is op welke stapel de Bijbel thuishoort.

De afgelopen jaren leverden Jan Beuving en zijn pianist Tom Dicke een sterke reeks voorstellingen af met hun klassieke vorm van cabaret, vol ambachtelijke liedjes met prachtig rijmende teksten. Een tikje keurig, en lekker nerdy ook wel. Jan Beuving gebruikt deze karaktertrek in zijn voordeel: hij wéét dat hij een nerd is als hij enthousiast vertelt dat hij een rijmpaar heeft gevonden dat nog ontbrak in het Rijmwoordenboek. Juist in de manier waarop Beuving hier doordraaft schuilt de humor. Dat blijkt nu ook weer in het lied waarin hij talloze rijmwoorden verzint op ‘staartdeling’, en het publiek daarin met gemak meekrijgt.

Bij deze cabaretier leer je ook altijd wel weer iets nieuws, ditmaal bijvoorbeeld over de geschiedenis van het Nederlandse amateurvoetbal. Naar het einde toe wordt Restante wel nogal taaie kost, als Beuving lang uitweidt over het thema religie. Zijn verhaal blijft hier nogal particulier. Wellicht is dit deel interessanter voor toeschouwers met een gelovige achtergrond dan voor ongelovigen.

Op zijn sterkst is Jan Beuving als hij de moderne tijd fileert met zijn humoristische liedjes. Die nummers, over bijvoorbeeld moderne architectuur en de wens om eens lekker rechts te zijn, zitten nu vooral in het eerste deel en doen je opveren in je stoel.