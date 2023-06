Op zijn postume album zijn de duetten matig maar klinkt Kenny Rogers solo nog best stoer ★★★☆☆

Kenny Rogers: Life is Like as Song Beeld rv

Toen zanger Kenny Rogers drie jaar geleden overleed, werd hij in zijn thuisland de Verenigde Staten vooral herdacht als een legitieme country-ster. In Nederland en de ons omringende landen was Rogers toch meer de man van de mainstreampop van de vroege jaren tachtig en vooral van het nooit meer uit de oren weg te wassen duet Islands in the Stream, geschreven door de Bee Gees, gezongen met Dolly Parton.

Rogers was een echte duettenfan, blijkt ook op zijn postuum verschenen album, dat ook nog eens het eerste volwaardige nieuwe album is in dertig jaar. In Am I too Late leent hij zijn van emoties doortrokken stem aan die van zangeres Kim Keyes, in een nauwelijks te verdragen liefdesballade die klinkt als muziek bij de aftiteling van een niet al te best echtscheidingsdrama. In Straight into Love, met de Australische Jamie O ’Neal, blijven we hangen in dezelfde sentimentele sfeer die Rogers met zijn hese, maar stiekem toch altijd ook best lekkere, klein beetje rockende stem nu eenmaal vaak opzocht.

Maar we moeten natuurlijk vooral luisteren naar het ‘verloren’ duet Tell Me That You Love Me met Dolly Parton, dat in 2009 wel op een vage compilatie verscheen, maar daarna uit het gehoor verdween. De stemmen van de twee smelten samen als vanouds, maar het lied sleept zich voort als een huifkar door een modderig spoor, ook vanwege de ‘nieuwe mix’, die doet vermoeden dat de oude sowieso beter was.

Dan is Rogers solo toch leuker. Bijvoorbeeld in het stoere openingsnummer Love is a Drug, waarin Rogers opnieuw met die kenmerkende rauwe en rokerige strot zingt alsof hij als een jonge god in een Amerikaans poolcafé staat, glaasje Jack Daniels op de rand van het biljart en een banjospeler naast de bar. Laten we hem zo herinneren.

Kenny Rogers Life is Like as Song Roots ★★★☆☆ Universal