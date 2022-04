Op zijn nieuwe album klinkt Jack Whites gitaar als een cirkelzaag, een vlammenwerper en een stotterende laser

Jack White, rockgod van de eenentwintigste eeuw, liet vier jaar geleden aan het Canadese muziekmagazine Exclaim! weten dat hij verveeld zou raken als hij in al zijn nummers zware gitaarriffs zou stoppen. Waarom zou hij? Ook al is hij de man die de wereld met Seven Nation Army een van de beroemdste gitaarloopjes aller tijden gaf.

Na beluistering van Fear of the Dawn kan dat twee dingen betekenen. A: White heeft zich ontiegelijk verveeld bij het opnemen van zijn vijfde solo-album. B: White is op die uitspraak teruggekomen. Want Fear of the Dawn herbergt een weelde aan gitaargeweld die zich in je kop ramt om er niet meer uit te komen. Misschien mocht White weer van zichzelf omdat zijn ‘softe’ folkalbum later dit jaar uitkomt.

Nu worden op opener Taking Me Back de vellen van de snaredrum aan een aanhoudende stresstest onderworpen en klinkt Whites gitaar achtereenvolgens als een cirkelzaag, een vlammenwerper en een stotterende laser. Er heerst de manische overdrive van een industrial metalband als Ministry, waarbij je wordt overladen met het hybride gezoem van gitaar en synthesizer.

Maar White weigert zich tot rechtlijnige rock te beperken en versiert elke nummer met onverwachte melodielijnen of idioom uit ander popgenres: progrock synths, dubreggae en zelfs close harmony. Al vertilt hij zich op Hi De Ho met een rap van Q-Tip.

De structuur mag dan extreem grofkorrelig zijn, de grondtoon rock, White heeft met dat basismateriaal een heerlijk veelzijdige, brute machine gebouwd.

