Op zijn nieuwe album Bloodline Maintenance is Ben Harper als vanouds de doorvoelde protestzanger ★★★★☆

Op zijn vorige album was Ben Harper letterlijk een protestzanger zonder stem. Winter Is For Lovers bestond geheel uit instrumentaaltjes. Op Bloodline Maintenance is Harper weer op zijn stiel. De zanger die met een eclectische mix van soul, reggae, folk en blues het politieke en persoonlijke behandelt en misstanden aan de kaak stelt.

Met We Need To Talk About It laat hij meteen weten dat we moeten praten. Over slavernij. Met een sinister wah wah-gitaartje op de achtergrond ontspint zich een doorvoelde conversatie tussen een weeklagende Harper en een damesgospelkoortje. Aangrijpend in al zijn puurheid. Net als Smile At The Mention, waarin Harper qua emotionele urgentie en frasering kan wedijveren met Otis Redding. Maar Harper laat net zo goed in Problem Child, een jam van rudimentaire blues en jazz, hiphopscratches voorbijkomen. Dat maakt van Harper niet zozeer een traditionalist maar een hoeder van zwarte Americana – en een geweldige vertolker daarvan.

Ben Harper

Bloodline Maintenance

Americana

★★★★☆

Chrysalis Records