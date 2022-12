Op zijn derde album stelt Stormzy zijn hiphop-minnende fans nogal op de proef ★★★☆☆

Dat de Londense rapper Stormzy (echte naam: Michael Ebenezer Owuo Jr.) een intelligente, serieuze jongen is, was vanaf het begin duidelijk. Bij hem geen schuttingtaal en gescheld, maar doordacht engagement, met stevige knallers als tegenwicht.

Die balans, op zijn Europese doorbraakalbum Heavy Is the Head (2019) nog volmaakt, raakt wat verstoord op This Is What I Mean, zijn derde en veruit persoonlijkste album.

Stormzy (29) heeft ondervonden wat liefdesverdriet is. Dat levert roerende momenten en vondsten op: ‘We didn’t even grow apart, we just fell apart, that’s the saddest part’, treurt hij in Bad Blood.

Maar oef, hij stelt het hiphop- en grime-minnende deel van zijn aanhang hier wel op de proef. Van de twaalf tracks is eigenlijk alleen het titelstuk een ongecompliceerde hiphopstamper; de eerste helft van het album bestaat verder uit nummers die je pianoballads zou kunnen noemen, met Stormzy als berouwvolle crooner.

My Presidents Are Black heeft soul, een zeldzaam ‘politiek’ moment op het album, maar daarna keert Stormzy subiet terug naar introspectief en contemplatief werk. Er zit veel moois tussen en Stormzy zingt goed, maar je moet wel erg in de man en zijn gevoelens geïnteresseerd zijn om hier bij de les te blijven.

Van het ernstige This Is What I Mean even enthousiast worden als van de twee voorgangers, dat valt nog niet mee.

Stormzy This Is What I Mean Pop ★★★☆☆ Universal