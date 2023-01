Op wereldreis in Museum Volkenkunde met een wel heel bijzondere kaartencollectie

Op de expositie Kaarten, navigeren en manipuleren zien we welk beeld een land van zichzelf heeft. Zo claimt een Chinese schoolkaart uit 1970 vrijwel de hele Zuid-Chinese Zee en is Taiwan een Chinese provincie.

Hoeveel kostte het in 1772 om een lastdier te huren op de Tokaido-route van Edo (Tokio) naar Kyoto? (Antwoord: ongeveer evenveel als twee dragers).

Waarom hangen er rookpluimen boven ‘dorpen van rebellerende slaven’ op een kaart van Suriname uit 1758? (Antwoord: om investeerders van de Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname gerust te stellen: we hebben alles onder controle, de weglopers zijn teruggebracht naar de plantages en hun dorpen in brand gestoken.)

Hoe brengt de autistische kunstenaar Tzipporah Johnston haar chaotische brein in kaart? (Antwoord: met in de centrale ruimte een ‘fontein van nutteloze trivia’ en een machine die ‘hersenmist’ produceert).

Het zijn voorbeelden van kaarten die Museum Volkenkunde in Leiden toont op de expositie Kaarten: navigeren en manipuleren. Daarvoor is geput uit de gigantische kaartencollectie van de Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL), aangevuld met kunstwerken. De selectie is fascinerend: van sterrenkaarten (‘seer dienstigh voor stuerlieden’) via een doorsnede van het binnenste van de wereld (‘natuurlijke aard kloodts ontvouwinge’), naar een satirische landkaart uit 1900 waarbij Rusland, hoe actueel, wordt afgebeeld als octopus.

Een bezoek aan Museum Volkenkunde is per definitie een wereldreis, van Oceanië tot de Noordpool en van Japan tot Mekka. Toch twijfelde het museum of het een goed idee was om een expositie te maken met de universitaire kaartencollectie. Het museum gaat immers over de mens. Bij de gekozen kaarten is dan ook telkens de vraag: welke wereldbeelden staan hier centraal? Wie brengt wat in kaart, en waarom?

Het Binnenste van de Aarde, volgens Theodorus Schoon (kaartmaker) en Elisabeth de Jong (uitgever), Den Haag 1695. Beeld Universitaire Bibliotheken Leiden

Vaak tonen kaarten welk beeld een land of rijk van zichzelf heeft. Neem de Chinese topografische wereldkaart uit 2013. De wereld is verticaal geprojecteerd, zodat China en de landen rond de Indische Oceaan centraal komen te staan. De kaart drukt zo de Chinese claims op de poolgebieden uit, belangrijk voor de scheepvaart en de winning van grondstoffen. Een Chinese schoolkaart uit 1970 claimt vrijwel de hele Zuid-Chinese Zee en duidt Taiwan aan als provincie.

Kaarten kunnen ook denkbeeldige werelden en landschappen vormgeven, zoals een fraaie gravure uit 1711 waar de locatie van de bijbelse Hof van Eden uit het Bijbelboek Genesis is te zien. Op een gravure uit 1785 is aangeduid waar het verdwenen eiland Atlantis zou hebben gelegen.

Ronduit reislustig maakt de bijna twaalf meter lange kaart van de Tokaido-route van Edo (Tokio) naar Kyoto. De houtblokdruk is zo kwetsbaar dat het museum steeds maar een stukje van de 514 kilometer lange route kan laten zien. Het is feitelijk een uitvouwbare reisgids met informatie over alle etappen op de route, van tempels en overnachtingsplaatsen tot de prijzen voor het inhuren van paarden of dragers. Hoe dichter je bij de berg Fuji komt, hoe groter de vulkaan aan de horizon is getekend.