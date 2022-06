Op wandeltocht ontdekt de schrijver een bron van onthaasting en slaat hij lustig literaire zijpaden in

Beeld Leonie Bos

Tijdens het werken aan haar proefschrift ontwikkelde filosoof Stine Jensen een ‘wandelobsessie’. Die voerde haar – in elk geval in haar fantasie – langs ‘de zone des doods’, oftewel gebieden van boven de 8.000 meter, ‘waar acclimatisering onmogelijk is en het lichaam een race aangaat met de tijd’. Symbolisch voor het zuurstofgebrek dat ze ervoer op de universiteit, schrijft ze in De beloning – een nieuw deel in de aantrekkelijke wandelreeks van uitgeverij Van Oorschot.

Dat was toen. Kennelijk gaat het weer beter, want nu loopt ze samen met haar tweelingzus Lotte (en aan de hand van de vier seizoenen) de blauwe paaltjeswandeling rondom het plaatsje De Koog op Texel. Al vele jaren loopt het duo geregeld dezelfde route, met appeltaart als beloning.

Veel maken ze niet mee. Of ook weer wel: Jensen raakt al van slag wanneer een bankje of een blauw paaltje niet meer op dezelfde plek staat als eerder. Een bezoekje aan Ecomare, een gesprekje onderweg: in haar vertelling slaat Jensen nogal wat zijpaden in, met ogenschijnlijk een weinig ander doel dan ‘een boekje schrijven’.

Uitgevers hebben het wandelen definitief ontdekt. Ongetwijfeld aangestoken door het succes van Het zoutpad van Raynor Winn, mogelijk ook door het wandelvirus dat zich met corona verder verspreidde. Wie zich, aangedreven door de stappenteller, door de boekwinkel baant, struikelt haast over de wandelboeken. Logisch, want hele colonnes belopen in de vrije tijd een klompen- of Pieterpad, als zij al niet toe zijn aan een zelfreinigende ‘camino’ langs Spaanse kloosters. In deze snelle tijd staat wandelen symbool voor onthaasting, verdieping en contemplatie. Ruimte! Adem! (In)zicht! ‘De wandelaar heeft het benijdenswaardige vermogen om het leven te nemen zoals het komt. Dat is waar de edele kunst van het wandelen in feite op neerkomt’, schreef de Britse reis- en wandelschrijver Stephen Graham in 1926 al in (het net vertaalde) Het geluk van de wandelaar.

Ook Joyce Roodnat trok er voor Van Oorschot op uit. Haar wandeling is niet ver van huis, en vooral een trip down memory lane. In Met moeder mee loopt ze door de straten van haar jeugd in Betondorp en Amsterdam-Oost, wat haar voert langs herinneringen aan haar moeder (een vroeg gescheiden, grotendeels alleenstaande moeder in een tijd waarin dat ongebruikelijk was) en mijmeringen over het moederschap.

Waar de benenwagen voor de twee Van Oorschot-auteurs slechts een vehikel lijkt om de lezer langs andere zaken te voeren, moeten we voor het grovere werk bij twee mannen zijn. Stephen Graham beschrijft in soms nogal wollige bewoordingen (‘Voor een lange trektocht worden we tot op zekere hoogte gedwongen om rekening te houden met onze lichamelijke noden.’) wat volgens hem allemaal nodig is om goed op pad te gaan.

Schoenen, kleding, een hoed, gezelschap en nog veel meer. In 26 hoofdstukken en 238 pagina’s trapt hij nogal eens wat open deuren in. Hoe aanstekelijk ook, erg eigentijds valt zijn boek niet te noemen, maar mogelijk dat romantici hier niet zwaar aan tillen. Over ‘de wandelaar als kok’: ‘Het voordeel van Chinese thee is dat er geen melk bij hoeft’.

Goede landkaarten zijn voor Graham ‘een onafscheidelijke metgezel’. Daarmee staat hij lijnrecht tegenover de Italiaanse schrijver (en geograaf) Franco Michieli. Diens Hoe wegen wandelaars vinden is in omvang en (zak)formaat vrijwel identiek aan de boekjes van Jensen en Roodnat, maar waar die twee lichtvoetig blijven, zet Michieli geen stap zonder diepere gedachte over het wezen van mens en natuur.

De landkaart van Graham kan hij missen als kiespijn, laat staan een blauwe paaltjesroute rond De Koog. Michieli maakte lange tochten door uitgestrekte gebieden van Scandinavië, de Alpen en het Noordpoolgebied. Hij houdt een bezield pleidooi voor ‘het plezier van verdwalen’, zonder gebruik van (onnatuurlijke) hulpmiddelen als gps of smartphone.

Michieli wilde na 20 jaar ontsnappen aan de ‘vicieuze cirkel’ waarmee slimme snufjes op internet worden gepresenteerd als de enige kennis de menselijke geest waardig. Hij vaart liever op de wilde natuur, die kan de mens inzichten aanreiken die verloren dreigen te gaan, zegt hij. Angst voor het onbekende zal hem niet hinderen: door te verdwalen is de mens weer teruggeworpen op zichzelf en oude vaardigheden. De zon, de verklaarbare natuurlijke richting van glooiingen in een landschap: met de juiste kennis van zaken kunnen ze allemaal dienst doen als kompas. In het uiterste geval verdwaal je, maar kom je dichter dan ooit bij oude reflexen en inzichten. De beloning: ‘de meest onvergetelijke avonturen’, ‘een veel grondiger kennis van de bereisde gebieden’ en ‘spirituele ontdekkingen die me diep hebben geraakt’, aldus Michieli.

In alle beknoptheid gaat hij volstrekt zijn eigen weg, en keert hij zich onder meer tegen het moderne massatoerisme, waarin ‘bijzondere natuurplekken worden geconsumeerd als een mooi panoramaatje naast de McDonalds’.

Voor wie dat een stap te ver is, rest nog de tussenoplossing van Stephen Graham in grote steden: de zigzagwandeling. Oftewel: willekeurig van de eerste straat links, naar de eerste rechts, en zo verder. Op die manier kreeg Graham ‘op een enkele avond meer van Parijs te zien dan menigeen in een maand’.

Met het geluk van de wandelaar kun je alle kanten op.