Op ‘Wait Til I Get Over’ van Durand Jones is de nalatenschap van southern soul in goede handen ★★★★☆

De Amerikaanse formatie Durand Jones & The Indications klonk altijd doortimmerd traditioneel en behaaglijk. Private Space, het laatste album van de band die door critici als waardig exponent van klassieke soul wordt bewierookt, werd door de Volkskrant dan ook beschreven als ‘verfijnde retrosoul’. Op het debuutsoloalbum van leadzanger Durand Jones is die verfijning gesneuveld op het hakblok van emotionele urgentie.

Je hoort het op de single Lord Have Mercy. Jones probeert in het reine te komen met zijn geboortestad Hillaryville in de staat Louisiana. Ooit een idyllische, geheel zwarte gemeenschap, waar later een crackepidemie heerste en waar je als queer jongen niet uit de kast kon komen. Het klinkt alsof de ritmesectie, met haar hompige hoekigheid, uit de Mississippiklei is getrokken en een roestige rockgitaar door een transistorradio is geperst. Hier geeft iemand lucht aan zijn gevoelens.

I Want You is een rauwe ballad in de traditie van de smekende minnaar, maar het hammondorgeltje slaat venijnig uit in het rood. Als de emotionele kracht aanzwelt, word je van je stoel geblazen en beland je in een tornado van emotionele brokstukken. En dan moet de ontzagwekkende gospel van het titelnummer nog komen.

Bij een vocalist als Jones iemand is de southern soul-nalatenschap in goede handen. Someday We’ll All Be Free zweeft op de aangehouden vibrato van een hese zanger bij wie kracht en expressie hand in hand gaan. En ook al zijn er momenten dat Jones te veel muzikale ideeën in zijn nummers propt – de rap in Someday – je kunt niet anders dan bewondering hebben voor al die schurende schoonheid die nooit probeert te behagen.

Durand Jones Wait Til I Get Over Soul ★★★★☆ Secretly Group