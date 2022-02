Op Time Skiffs is de notoire geluidsdichtheid van Animal Collective teruggeschroefd ★★★★☆

Als er één band consequent op handen wordt gedragen in alternatieve popkringen, dan is het wel Animal Collective. De indiedarlings maken experimentele elektronische pop vanuit een haast kinderlijke intuïtie. Het is tegelijk zo aansprekend, toegankelijk en experimenteel dat hun magnum opus Merriweather Post Pavillion (2007) weleens het Sgt. Pepper’s van de alternatieve popmuziek werd genoemd.

Maar de klad zat er een beetje in. Over het vorige album, Painting With, werd gezegd dat het te vol zat met ideeën. De notoire geluidsdichtheid van de band is teruggeschroefd op Time Skiffs, de speelse, tribale druktemakerij getemperd. Het album wandelt gemoedelijk door een klanklandschap waar belletjes en marimba’s het beeld kleuren. Het nummer Dragon Slayer, met het ritme van de kalme branding, voelt als een luchtbed waarop je ziel kan dobberen. Zelfs zonder een enorme hoeveelheid klanktexturen, ritmes, koortjes en samples blijft een nummer als Walker overeind als psychedelisch juweeltje.

Animal Collective

Time Skiffs ★★★★☆ Pop Domino Music