Op TikTok bereiken de filmpjes van ultraconservatieve huisvrouwen miljoenen kijkers

Hoe word je een goede huisvrouw? Stap één, zegt Estee Williams: omarm ultratraditionele genderrollen. ‘De man is kostwinner, de vrouw blijft thuis.’ Trouw een gezonde, masculiene man, iemand die jou kan beschermen. Voer huishoudgeld in, zo waardeer je het inkomen van je man pas echt. Draag elke dag jurken en elke dag make-up. Dat vindt je man leuk, en het is goed voor het huishouden. ‘Because when I look my best, I do my best.’

Estee Williams (25) – een blonde, popachtige vrouw in een witkanten jurk – is een ‘tradwife’: een traditional wife, een jarenvijftigachtige huisvrouw-influencer die via TikTok de voordelen van financiële afhankelijkheid en de afwezigheid van een eigen carrière deelt met een groeiend publiek. Het archetype ‘tradwife’ is de afgelopen jaren ontstaan, synchroon aan de opkomst van de incel: involuntary celibates, extreemrechtse mannen die vinden dat vrouwen zich weer aan mannen moeten onderwerpen. Uit onderzoek naar forums als Reddit bleek in 2019 dat zo’n 300 duizend vrouwen zich als ‘tradwife’ identificeerden. Op TikTok lijken de ultraconservatieve huisvrouwen een hogere vlucht te nemen: tradwife-TikToks trekken meer dan 200 miljoen kijkers. Williams bereikt zo’n 11 miljoen mensen, ze kreeg een kleine 900 duizend likes.

‘Tradwife’ Estee Williams kookt elke avond voor haar man. Beeld YouTube

Hoewel ze doodeng extreem zijn, raken tradwifes wel aan het maatschappelijke onbehagen dat ook de populariteit van ‘gewone’ moedervloggers verklaart. Beide kun je zien als product van teleurstelling in het moderne leven; als uitkomst van de gefaalde poging zorg- en werklast te verdelen tussen man en vrouw en kansengelijkheid tussen de seksen gelijk te trekken. Estee Williams heeft een carrière als model nagejaagd, als actrice, ze studeerde meteorologie, maar kreeg vooral burn-outs van alle prestatiedruk. Inmiddels ziet ze de rol van huisvrouw als ideale levensinvulling. De meeste moedervloggers zijn er niet zo expliciet over, maar communiceren richting hun volgers een vergelijkbare boodschap: een ‘goed’ leven draait hoofdzakelijk om je kinderen, om je man, en om zorgen. Waarom buitenshuis carrière maken, als je gezin zo vervullend is?

Online zijn ze eigenlijk nooit ver weg, traditionele genderrollen. Onlangs ging op TikTok de ‘girl dinner’ viraal: jonge vrouwen deelden wat ze aten als hun vriendjes niet thuis waren. Dat bleek vooral chips, crackers, kaas – meer snacks op een bord dan avondeten. Het idee erachter: als je alleen thuis bent, hoef je niet te koken. Het delen van dit soort guilty pleasures kun je zien als emanciperend, ‘kijk ons meiden eens lekker doen wat we willen’. Intussen kun je je afvragen: waarom zou je wel moeten koken als je vriend er is? Waarom betekent samenwonen dat je als vrouw ’s avonds de keuken in moet? Kan hij niet koken dan?

Niets voor Williams natuurlijk, zo’n girl dinner: zij bakt elke dag zelf brood en koekjes, maakt haar eigen pasta, wil naar eigen zeggen zo veel mogelijk beheersen wat haar lichaam ingaat. Best begrijpelijk, vooral als je de rest van je leven op geen enkele manier beheerst.