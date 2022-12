Op There’s Nothing But Space, Man! is alles opgehangen aan de rekbare stembanden van Sam Ryder ★★★★☆

K2/albumhoes Beeld eenmalig gebruik bij albumrecensie

Was er geen oorlog in Oekraïne, dan was Sam Ryder dit jaar de winnaar van het Eurovisie Songfestival geworden. De zanger eindigde met zijn Spaceman op de tweede plaats. De meest gevolgde Britse artiest op TikTok presenteert nu op albumopener Deep Blue Doubt meteen zijn visitekaartje: een ongelooflijk wendbare stem die traploos doorschiet naar bijna ultrasone falsethoogte.

Het is die typerende stem die in de jubelende gospelpop van Somebody aansluit bij het koor én erbovenuit stijgt. Alles is opgehangen aan de rekbare stembanden van de zanger. Tiny Riot geeft de galmende rocker in Ryder de ruime en als hij op All the Way Over huilt met Sam-Smithachtige uithalen, huilt een orkest met hem mee.

Je voelt dat een stel professionals de schuif ‘commercie’ helemaal heeft opengeschoven, maar je geeft je gewonnen omdat alles zo vreselijk goed in elkaar zit, met alle kenmerken voor geheid radiosucces: gevoelig, groots en gitaarsolo’s.

Sam Ryder There’s Nothing But Space, Man! Pop ★★★★☆ Warner