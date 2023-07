Op ‘The Ballad of Darren’ van Blur heeft de melancholie definitief gewonnen van dwarse, jengelende jongenspop ★★★☆☆

Acht jaar tussen twee albums? Niets bijzonders voor Blur. Tussen de twee vorige platen van de legendarische Britpopband zat maar liefst twaalf jaar. Die grote leemte kenmerkt de sluimerstand waar de band in zit sinds het vertrek van gitarist Graham Coxon in 2003 – en diens terugkeer in 2009 – en Damon Albarns succesvolle zijprojecten als Gorillaz. Maar toen daar vijf jaar geleden het aanbod lag om in het Londense Wembley Stadium te spelen, wat de band gek genoeg nog nooit had gedaan, was de (tweede) wederopstanding van Blur een feit. En kijk, er kwam ook een album.

The Ballad of Darren herbergt de twee zielen van Blur. De dwarse pop, met dissonante gitaarakkoorden van Coxon die de nummers altijd een aanstekelijke springerigheid geven, hoor je terug in St Charles Square. En de weelderige melancholie van een klassieker als This Is a Low in zo’n beetje de rest van de nummers. Opener The Ballad begint bescheiden met ritmebox en piano, maar stijgt naar een stratosfeer vergeven van strijkers. Indrukwekkend door zijn arrangementen en de mooie koortjes, waarop Albarn hoorbaar zijn best heeft gedaan.

De meeste creatieve energie is gebruikt om de mistroostige kant van de band vorm te geven. Na drie nummers in het album gaat het tempo omlaag en komt niet meer omhoog. En hoewel die droefgeestigheid in Avalon prachtig wordt aangekleed met blazers en subtiele gitaarlickjes, vervalt het ook in een slaperig walsje als Far Away Island. Melancholie heeft definitief gewonnen van dwarse, jengelende jongenspop. Blur heeft dan besloten er nog geen punt achter te zetten, het lijkt er sterk op dat als alternatief is gekozen voor waardig – en een tikkie gezapig – ouder worden.

Blur

Blur Pop The Ballad of Darren ★★★☆☆ Parlophone/Warner