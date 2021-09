Op Springtime in New York komen Bob Dylans sterkste composities uit begin jaren tachtig alsnog samen ★★★☆☆

Dertig jaar geleden werd een begin gemaakt aan een monumentale reeks Bob Dylan-boxen en -compilaties, waarvoor de samenstellers steeds een greep deden uit het immense archief met zeldzaam en niet eerder uitgebracht materiaal. Het drie cd’s tellende The Bootleg Series Vol. 1-3 (1961-1991) bestreek nog Dylans hele carrière, maar daarna werd steeds gekozen voor een behandeling van een bepaalde periode. Inmiddels zijn we toe aan deel 16, waarop de eerste helft van de jaren tachtig centraal staat.

Springtime in New York: The Bootleg Series Vol. 16 (1980-1985) bevat vijf cd’s (of een representatieve selectie op twee cd’s) waarop de albums Shot of Love (1981), Infidels (1983) en Empire Burlesque (1985) worden behandeld. Het waren jaren waarin Dylan na een religieuze periode van God los was geraakt maar moeite had met het selecteren en produceren van zijn liedjes. Voor Infidels had hij de hulp ingeroepen van Mark Knopfler en de Jamaicaanse ritmetandem Sly & Robbie. Het leverde een van zijn best ontvangen albums in jaren op, maar Dylan was vergeten een paar van zijn sterkste composities op de plaat te zetten, zoals Foot of Pride en Blind Willie McTell. De samenwerking met de New Yorkse discoproducer Arthur Baker op Empire Burlesque pakte rampzalig uit, met een spuuglelijke, destijds hippe synth- en drumsound.

Op Springtime in New York worden deze misstanden rechtgezet. Het wonderschone Angelina dat destijds Shot of Love niet haalde, is meteen al een hoogtepunt, de selectie uit Infidels-sessies is ruim en levert de mooiste muziek van Dylan uit de jaren tachtig op en van de synthetische producties uit 1985 hoor je niets meer terug.

Maar een nieuw verhaal vertelt deze box niet. Juist op de eerste Bootleg Series werd deze periode dertig jaar geleden al recht gedaan, met het opnemen van bijvoorbeeld Angelina en Blind Willie McTell; daarnaast werden de Shot of Love-sessies al behandeld op Volume 13, de multidisc Trouble No More. Het verrassendst zijn de twee vroege versies van nummers die twee zwakke Dylan-albums later in de jaren tachtig zouden redden: een langere versie van Death Is Not the End, en New Danville Girl, een 12 minuten durende voorloper van het epische Brownsville Girl (1986).

Bob Dylan Springtime in New York - The Bootleg Series Vol. 16 (1980-1985) Pop ★★★☆☆ Columbia/Sony Music

