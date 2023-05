Op ‘Seven Psalms’, gezangboek in soundscapevorm, is Paul Simon geheel naar binnen gekeerd ★★★☆☆

Na het hectische bestaan van de popmuzikant komt de introspectie van de oude man. Paul Simon (81) liet in 2018 weten geen grote concerten meer te geven; zijn album uit dat jaar bevatte louter bewerkingen van oud materiaal. Op het nieuwe album Seven Psalms is Simon geheel naar binnen gekeerd. Op een lang muziekstuk, dat de luisteraar in één ruk tot zich dient te nemen, behandelt de zanger zijn geloof en zijn twijfel daaraan. Het vertaalt zich in The Lord in een geüpdate versie van hoe God nu te aanschouwen: ‘The Lord is my engineer. The Lord is the ocean rising.’

Zacht gezongen op een meditatief bedje van akoestische instrumenten ontvouwt zich een gezangboek in soundscapevorm. Soms zijn nog contouren van conventionele songs te onderscheiden. De derde psalm My Professional Opinion wiegt op een vertrouwd bluesschema. Sterfelijkheid, vergiffenis en naastenliefde komen voorbij.

Een zachte tevredenheid daalt in je als Simon met echtgenote Edie Brickell een teder verhaaltje zingt over lifters en een ‘random act of kindness’. Maar al die contemplatie maakt van Seven Psalms ook een particulier album dat pas na tijd en toewijding wat oplevert.

Paul Simon Seven Psalms Pop ★★★☆☆ Sony