Op ‘Right Now’ van Graham Nash wisselen liefde en milde maatschappijkritiek elkaar af ★★★☆☆

Hij was altijd al de meest activistische van Crosby, Stills & Nash, en op 81-jarige leeftijd flikkert het vlammetje nog steeds. Graham Nash klinkt er zelf ook een beetje verbaasd over, als hij in het titelnummer zingt: ‘Here I am, still living my life’. Want vriend en vijand David Crosby is begin dit jaar overleden en Stephen Stills is officieus met pensioen gegaan.

Right Now, zeven jaar na Nash’ laatste studio-album, is een plaat waarop liefde en milde maatschappijkritiek elkaar afwisselen. Nash wil nog wel stevig rocken op Golden Idol en Stand Up, maar de overige nummers herbergen een prettige huiselijkheid die kan overhellen naar smorende knusheid. Al weet Nash in zijn eentje soms het Crosby, Stills & Nash-peil te evenaren. A Better Life, een voornemen om een betere wereld achter te laten, roept met zijn behaaglijke zangharmonieën associaties op met Crosby, Stills, Nash & Young-klassieker Our House.

Als Nash, met nog steeds die bewonderenswaardig lichte stem, met zichzelf harmonieert, mis je zijn oud-collega’s niet eens. Niet altijd even spannend, maar gemoedelijk, opbeurend en een tikkie bezorgd als een goede vader.

Graham Nash Right Now Pop ★★★☆☆ BMG/Sony