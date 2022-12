Op Revelations hoor je Albert Ayler in bloedvorm improviseren ★★★★★

De mooiste archiefuitgave in de jazz van 2022 verscheen in april op vier cd’s dan wel vijf lp’s (helaas nog altijd niet als stream). De box Revelations van Albert Ayler (1936-1970) bevat de complete allerlaatste concerten van de freejazzsaxofonist, opgenomen in Zuid-Frankrijk, drie maanden voordat zijn levenloze lichaam in de New Yorkse East River werd gevonden. Er waren al eerder selecties van deze geweldige concerten verschenen, maar die gingen voorbij aan de prachtige zangbijdragen van Aylers echtgenote Mary Parks.

Wat The Complete ORTF 1970 Fondation Maeght Recordings zo bijzonder maakt, is dat je Ayler in bloedvorm hoort improviseren op tenor- en (soms) sopraansax in stukken die soms wel twintig minuten doorgaan. Ook begrijp je veel beter welke, meer door rhythm-and-blues en soul beïnvloede kant hij op zijn laatste twee studio-albums op wilde.

Opmerkelijk is Thank God for Women, dat bijna klinkt als een popliedje en door Ayler ook zo bedoeld was, alleen wilde zijn label Impulse het nooit uitbrengen. Hier biedt het even een moment van ontspanning tussen de almaar voortjakkerende solo’s van Ayler. Adembenemend intens en prachtig uitgegeven, dit gepast getitelde Revelations.

Albert Ayler Revelations Jazz ★★★★★ Elemental Records