Op reünie-album ‘Four’ klinkt John Coffey weer even snerpend, gruizig en intens als voorheen ★★★☆☆

Broeder Dieleman is de verrassende gast op het reünie-album Four van de Utrechtse hardcorepunkband John Coffey. Ze hielden er zeven jaar geleden op hun hoogtepunt mee op, maar op Four klinken de gitaren weer even snerpend en de gruizige schreeuwzang van David Achter de Molen weer net zo intens en compromisloos.

Sing and Hope It’s Out of Tune is de overdonderende binnenkomer, en het begin van een wervelwind die dankzij Dieleman in Naaste even tot rust komt. Na deze bezwerende vertelling, fraai voorgedragen door de broeder, kost het de band toch wat moeite om weer terug te komen waar het begon. River Runs Dark is nog een stevig stukje thrashmetal, maar dan is het langzaam gedaan met de spanning en beukt John Coffey net iets te veel door op routine – iets waaraan ze zeven jaar geleden juist wilden ontsnappen.

John Coffey Four Pop ★★★☆☆ Elektra