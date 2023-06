Op pad met Joep Schreuder: ‘Je moet er zijn, je moet soms brutaal zijn en je moet op tijd zijn’

NOS Sport-verslaggever Joep Schreuder. Beeld Ivo van der Bent

Joep Schreuder (56) staat bij De Kuip in Rotterdam te roken, een beker afgekoelde tankstationkoffie op het dak van zijn Nissan Qashqai. Over een half uur interviewt hij Feyenoord-directeur Dennis te Kloese, een paar kilometer verderop, in het trainingscomplex van de landskampioen. Nu wacht hij zichtbaar ongeduldig op een fotograaf en een journalist die twee minuten na de afgesproken tijd de parkeerplaats opdraaien.

Hij zegt er niets van. Eerst een boks – Schreuder is net hersteld van corona, waardoor hij het laatste speelweekend van de eredivisie moest missen – dan door. Op de bijrijdersstoel van zijn auto ligt een boterham met kaas in een plastic zakje. ‘Ga je dat allemaal noteren? Mag hoor.’

Schreuder schreef een boek dat Ter plekke heet – ‘buitengewone verhalen van een sportjournalist’ luidt de onderkop. Sinds 2001 is hij een van de onvermijdelijkste sport- en vooral voetbalverslaggevers bij NOS Sport, in die hoedanigheid haast vanzelf opgescheept met een soort cultstatus.

Commentaar hebben op zijn interviewstijl, stem of toon (te amicaal, zalvend, zuigerig, suggestief, kleuterachtig, gelijkhebberig, betweterig, ijdel enzovoorts), of dáár weer iets van vinden (te makkelijk, zuur, laag-bij-de-gronds, geen recht doend aan zijn eigenzinnigheid en harde werken) is verworden tot een voorspelbaar onderdeel van het hele ouwehoeren over voetbalgeouwehoer waar Ter plekke deels kritiek op is. Schreuders punt: erbij zijn, registreren en bevragen is eindeloos veel boeiender dan meningen verkondigen in talkshows.

Zijn reportages en interviews hebben een duidelijke eigen sfeer en signatuur, met de verslaggever uit Breda bijna altijd zelf in beeld. In zijn contact met prominenten uit de voetbalwereld put hij geregeld uit informele onderonsjes op voornaambasis, met hier en daar een ontregelende zijpadobservatie of net-niet-on-topicvraag. In gesprek met Frenkie de Jong bijvoorbeeld, tijdens diens eerste seizoen bij FC Barcelona: ‘Zijn er barbecues? Is er een groepsapp? Wie is de beheerder van de groepsapp?’

Geen enkele journalistieke opleiding Hoe Schreuder zichzelf introduceert op de site van de NOS: ‘Ik ben Joep Schreuder, ik heb geen enkele journalistieke opleiding gevolgd, toch werk ik bij NOS Studio Sport als verslaggever/presentator, waarbij ik de eredivisie nauw vanuit de catacomben en de diepste krochten volg.’ Schreuder was leraar op een school voor kinderen met een psychiatrische stoornis en richtte in 2001 de regionale Brabantse televisiezender TV&Co op. In hetzelfde jaar begon hij als sportverslaggever bij de NOS.

Meegaan met Joep Schreuder om te zien hoe hij zijn werk doet en welk genoegen hij erin schept, was het idee. ‘Je had erbij moeten zijn toen Feyenoord kampioen werd’, zegt hij onderweg naar Te Kloese nog eens – we hebben er al over geappt. ‘Kon niet vanwege jouw vakantie. Dat weten we nu wel. Dan is dit een redelijk alternatief.’ Het interview met Te Kloese is ‘niet dynamisch’, stuurde hij eerder, maar het is iets.

Joep Schreuder helpt cameraman Paul-Jochem Vegter bij het sjouwen van de apparatuur. Beeld Ivo van der Bent

Ter plekke staat cameraman Paul-Jochem Vegter zijn spullen in een bolderkar te laden. Schreuder: ‘Ik zie het boek ook als een ode aan de vaste cameramensen met wie ik werk. Paul-Jochem en ik kunnen lezen en schrijven met elkaar.’

Zijn boek ligt vanaf vandaag in de winkel, meldt hij. Is het dan geen dag om taart te eten, vraag ik. Vegter moet lachen: ‘Joep eet geen taart.’ Nooit? Nooit. Schreuder, resoluut: ‘En ik hoef ook geen felicitaties.’

Bij de ingang, tegen de receptionist in de intercom: ‘Dag juffrouw, ik ben van de NOS, Joep Schreuder.’

Zij: ‘Ik hoor het! Kom binnen.’

Schreuder: ‘Heeft u koffie? Melk en suiker?’

Schreuder met Feyenoord-directeur Dennis te Kloese. Beeld Ivo van der Bent

Hij heeft ‘geen enkele illusie’ dat het interview met Te Kloese deze donderdag een nieuwtje gaat opleveren. Het gesprek heeft geen actuele aanleiding, zo een paar weken na het kampioensfeest.

‘Ik ben van de langetermijnrelaties. We hebben Te Kloese nog niet zo vaak gesproken. Hij lijkt altijd een beetje een stijve man, dus ik zie dit interview vooral als een manier om hem een beetje te leren kennen. We kunnen hem wel proberen te teasen, een iets beter beeld van hem proberen te krijgen: wie is Te Kloese? Ik begin bijvoorbeeld met: Van der Sar, die is er klaar mee hè, die is doodmoe. Is híj nooit doodmoe?’

Als de Feyenoord-directeur, die jarenlang voor de Mexicaanse voetbalbond werkte, binnenkomt, begroet Schreuder hem in het Spaans. ‘Hola señor.’ Te Kloese: ‘Hoe is het?’ Schreuder: ‘Si, bien. Tu?’ Te Kloese: ‘Bueno, gracias.’

Beeld Ivo van der Bent

Hij formuleert zijn eerste vraag, spiekbriefje op schoot, uiteindelijk net iets anders: ‘Meneer Te Kloese, voetballers en trainers zijn best wel moe na een voetbalseizoen. Hoe zit dat eigenlijk met een algemeen directeur?’ Als Te Kloese antwoordt dat hij niet zo veel ruimte heeft voor vermoeidheid: ‘Ik zou ermee oppassen.’

Schreuder is tevreden met het interview, zegt hij na afloop. Er zat toch nieuws in. Geen groot nieuws, maar nieuws: Te Kloese heeft voor het eerst op camera bevestigd dat Feyenoord-trainer Arne Slot met zowel Tottenham Hotspur als Chelsea sprak.

‘Het zou kunnen dat hij zich prettig voelde. Het zou kunnen dat het er wat hem betreft niet meer toe doet, nu Slot bij Feyenoord blijft. Maar laat ik het zo zeggen: als hij zich niet prettig voelde, had hij het niet op camera gezegd. Prettig een ruimte binnenkomen, jij die hem een hand geeft, het gevoel krijgen dat je serieus wordt genomen: het helpt, denk ik. Stel nu dat Te Kloese over vier maanden Slot moet laten gaan naar Bayern München, dan verwacht ik dat de perscoördinator van Feyenoord aan mij denkt als er een interview wordt gegeven.’

Groter portret

Het nieuwtje zal snel op de NOS-site staan en zich verder verspreiden. Schreuder hoopt dat er ruimte is voor een iets groter portret van de directeur in het Sportjournaal, vanavond of komend weekend, al is er vanmiddag een persmoment bij Ajax aangekondigd dat vermoedelijk groter nieuws oplevert.

‘In een portret van Te Kloese kunnen we laten zien: hij trekt als algemeen directeur veel technische zaken naar zich toe, staat altijd aan en werkt wat te hard. Als dat maar goed gaat thuis.’

Vegter: ‘Joep staat ook altijd aan.’

Schreuder komt zelden op wat hij in zijn boek ‘de vierde verdieping’ noemt: de redactie van NOS Sport op het Mediapark in Hilversum. Hij bedenkt en monteert zijn items voor het grootste deel zelf en heeft het over ‘buiten’ en ‘binnen’, waarbij Schreuder buiten is en de redactie binnen. Buiten en binnen overleggen vooral telefonisch.

Beeld Ivo van der Bent

Terug in de auto brengt Schreuder drie collega’s op de hoogte van het gesprek met Te Kloese. ‘Hoi Mark! Ik weet dat er vanmiddag ook iets bekend wordt gemaakt bij Ajax, waarschijnlijk over Heitinga, maar ik heb net een heel goed gesprek met Te Kloese gehad waarin ook nieuws zit.’

Tegen mij, terwijl we in de zon de snelweg opdraaien en het navigatiesysteem door hem heen praat: ‘Wat is het mooi hè, buiten. Het is een frisse wereld nu. Het is mooi, het is prachtig.’

Dan: ‘Ga je ook opschrijven dat ik aan het bellen ben zonder carkit? Er komt een nieuwe leaseauto, dit is een tijdelijke tussenauto. Ik ben ouderwets, ik begrijp niet hoe ik dat ding moet instellen. Kun je wel wat met het verhaal tot nu toe? Je stelt mij weinig vragen. Maar als het goed is volg jij, observeer jij, beschrijf jij.’

Expert in benzinepompen

Pauze op de parkeerplaats van tankstation De Andel, langs de A12. ‘Ben expert in benzinepompen’, aldus Schreuder in een eerder appje. Ik haal een iced latte voor hem. Hij rookt tussen de vrachtwagens op een picknickbank en wacht tot radio-dj Annemieke Schollaardt hem belt voor een kort interview over Ter plekke op Radio 2.

Tegen de fotograaf: ‘Ik ga niet de hele tijd met die peuk op de foto.’ Op verzoek poseert hij zonder peuk als de emoji die hij telkens gebruikt op WhatsApp bij wijze van ‘doei’: het zwaaiende mannetje.

Schreuder poseert als de emoji die hij veel gebruikt op WhatsApp: het zwaaiende mannetje. Beeld Ivo van der Bent

De wachtmuziek van Radio 2 klinkt blikkerig door de luidspreker van zijn telefoon. ‘Als ik die redacteur was die mij net in de wacht heeft gezet, had ik nog even met mij gesproken. Dan had hij geweten dat ik nieuws kan vertellen: ik was net bij Feyenoord, bij Te Kloese, en die zei dit en dit.’

Hij vertelt het even later alsnog, uit zichzelf. Het gaat op Radio 2 ook over AS Roma-coach José Mourinho, die in april na het gewonnen duel tegen Feyenoord in de kwartfinales van de Europa League tijdens een persconferentie opstond om Schreuder een sleutelhanger van de Conference League te overhandigen. Het was een verwijzing naar een gesprek van Schreuder met Mourinho een week eerder, toen Feyenoord zijn club in Rotterdam had verslagen.

Zaal vol Italiaanse pers

Er ging nog iets anders aan dat sleutelhangermoment vooraf, zei Schreuder daarnet ook al tegen ons. De dag voor de uitwedstrijd in Rome besloten hij en Paul-Jochem Vegter niet in hun hotel te blijven hangen, maar ’s middags een Uber te pakken naar het trainingscomplex van AS Roma, 35 kilometer buiten de stad. Daar was een persconferentie met een zaal vol Italiaanse pers. ‘Zag hij wéér ons, weer die Nederlandse journalist. Wat wil ik hiermee zeggen? Je moet er zijn, je moet soms brutaal zijn en je moet op tijd zijn. Op tijd zijn is het halve werk. Dan ontstaan er soms dingen.’

Is hij weleens te laat geweest? Meteen: ‘Nou, eerlijk gezegd nooit.’ Op tijd is bij Joep Schreuder bij voorkeur te vroeg. ‘Ik vind te laat komen getuigen van onfatsoen. Als een persconferentie om 13.00 uur begint, moet je er uiterlijk om 12.30 uur zijn. Wij hadden vanmorgen om 10.30 uur bij De Kuip afgesproken. Eigenlijk vind ik dat jij daar om 10.20 uur had moeten staan. Ik dacht om 10.32 uur: om 10.40 uur rij ik gewoon weg.’

Beeld Ivo van der Bent

In Ter plekke staat niets over Mourinho’s sleutelhanger. Wel over een sprankelende samenloop van omstandigheden tijdens het WK in Qatar, waar Schreuder een dolgelukkige Nordin Amrabat treft in de spelerstunnel, nadat Marokko met 1-0 van Portugal heeft gewonnen. Hoe de broer van Marokkaans international Sofyan Amrabat zich hier naar binnen heeft gewurmd is Schreuder een raadsel – om tussen de controlfreaks van de Fifa te mogen wachten op spelers onderweg naar de kleedkamer is een persaccreditatie nodig. Hij roept de geëmotioneerde voetbalbroers samen voor de NOS-camera voor een gedenkwaardig interview.

Het is volgens Schreuder een fijn voorbeeld van hoe eerder gemaakte connecties – hij had Nordin en Sofyan Amrabat allebei eerder gesproken – zich soms onvoorzien uitbetalen, zegt hij als we onze weg vervolgen.

Hij verheugt zich op de tournee langs boekhandels die hij de komende weken zal maken. ‘Ik wil toetsen wat de mensen vinden van onze programma’s. Ik hoop dat ze lezen dat je er iets voor moet doen om iets gedaan te krijgen, ter plekke zijn. Zo moeilijk is het allemaal niet, Gidi. Het gaat over waarachtig geïnteresseerd zijn, een goede voorbereiding, een prettige houding, op tijd zijn.

‘En ik wil daar nog iets over zeggen. Vorige week was ik bij Frenkie de Jong in Barcelona. Het gemonteerde interview stuur ik dan door naar Ali, zijn zaakwaarnemer; natuurlijk kijkt Frenkie het dan terug. Ik heb nu een paar interviews gegeven over mijn boek, en die journalisten heb ik nooit meer gehoord. Waar is de nazorg? Het zou leuk zijn als jij maandag appt: ‘Hé Joep, we hebben deze foto’s gekozen.’ Het is toch fijn als wij een redelijke, prettige band hebben?’

De verstandhouding tussen hem en de NOS-redactie in Hilversum, tussen binnen en buiten, is goed, zegt hij. ‘Maar tussen buiten en binnen bestaat ook een klassiek spanningsveld, dat zul jij ook wel herkennen.’

Het Oranjegevoel van Jan Smit

In zijn boek merkt hij op dat reportages die hij tijdens het WK in Brazilië in de favela’s maakte soms de uitzending niet haalden. Onderkoeld zinnetje uit Ter plekke: ‘Het schijnt mede te komen doordat zanger Jan Smit zo leuk over zijn Oranjegevoel kan vertellen.’

Schreuder: ‘Op dat moment, in 2014, ergerde ik me daar kapot aan, ja. Maar ik heb ook geleerd, gelukkig maar, om daar afstand van te nemen. Ik maak mijn verhalen, ik bied ze aan, en het is aan de mensen op de redactie om ze groot of klein te brengen. Misschien zou ik zelf wat meer mijn best moeten doen om anderen te overtuigen van bepaalde verhalen, maar daar heb ik soms geen energie meer voor.’

Omdat hij denkt dat het toch geen zin heeft? ‘Dat is suggestief, en jouw conclusie. De vraag is of opportunisme bij de publieke omroep thuishoort. Ik vind van niet. Ik vind dat journalisten vooral moeten registreren. Het goud van de NOS en van NOS Sport zijn de cameraploegen, de Paul-Jochems van deze wereld.’

Beeld Ivo van der Bent

Schreuder parkeert op een volgende parkeerplaats, in De Meern, waar hij straks zijn luisterboek inspreekt en weer een sigaret opsteekt. Vragen hoe hij eigenlijk zelf aankijkt tegen zijn cultstatus wekt ergernis. ‘Ik vind die vraagstelling zo vervelend. Wat vind je ervan wat men vindt van... – waar hebben we het over?’

Het gaat er anders wel een paar keer kort over in Ter plekke, kift tussen hem en Mart Smeets, die van alles op zijn voorkomen en interviewstijl aan te merken heeft, over ‘een columnist’ – Marcel van Roosmalen – die tijdens het WK in Qatar in Vandaag Inside-afgeleide De Oranjewinter drie minuten tekeerging over hem. ‘In de Nederlandse studio werd geklapt en gelachen.’

Marcel van Roosmalen ‘De hele journalistieke carrière van Joep Schreuder berust op één groot misverstand waarin hij zelf is gaan geloven.’ Het was nog een van de vriendelijkste zinnen in een tv-column over Joep Schreuder die Marcel van Roosmalen afgelopen december uitsprak in De Oranjewinter, de WK-talkshow op SBS 6 van de Vandaag Inside-club. Van Roosmalen leverde toen nog geregeld bijdragen aan de rubriek ‘Korte corner’ in het NOS-programma Studio Voetbal. Na zijn column over Schreuder beëindigde de hoofdredactie van NOS Sport de samenwerking.

Leunend tegen de auto zegt Schreuder dat hij zich er niet druk over kan maken.

Waarover wel? ‘Eerlijk gezegd niet over veel. Dat ik snel weer fit ben na die corona. Gewoon, lekker leven. Mijn dochter. Leuke dingen maken. Noem het op. Natuurlijk vind ik het best fijn als iemand waardering uitspreekt. Of géén waardering uitspreekt, maar tenminste echt kijkt naar wat ik heb gemaakt en inhoudelijke, opbouwende kritiek geeft. Met de meeste mensen op de redactie in Hilversum heb ik goed contact, maar ik heb de afgelopen zestien jaar amper een feedbackgesprek gehad.’

Hij is even stil. ‘Nou ja, geen nieuws is goed nieuws, kun je ook zeggen. Ze blijven bellen; stuur Joep maar, dan komt het wel goed. En de mediawereld is óók een wereld van elkaar overmatig complimentjes geven, elkaars reet likken. Nou, dank u de koekoek. Het gaat om waarachtig – daar heb je het woord weer – de documentaire bekijken die ik in 2012 heb gemaakt over Robert Enke (Duitse keeper die aan depressies leed en een einde aan zijn leven maakte, red.) en zeggen: dit was goed, dit was minder. Aan dat soort coaching heeft het bij mij enorm ontbroken.’

Mentorachtige rol

Zelf zou hij graag zo’n mentorachtige rol vervullen. ‘Als ik de NOS was, zou ik mij onmiddellijk als coach aanstellen. Ik denk dat ik jonge journalisten best zou kunnen helpen. Ook jou.’

Beeld Ivo van der Bent

Donderdagavond appt Joep Schreuder dat hij het gezellig vond, zaterdag dat hij in Hilversum toch nog vier minuten Te Kloese monteert voor tv. Maandag reageert hij op een toegezonden foto, zijn vrolijke imitatie van het zwaaiende poppetje dat niet zijn linkerhand maar zijn rechterhand blijkt op te steken. Op het scherm verschijnen drie aapjes die hun ogen bedekken.