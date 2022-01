Op Noorderslag werd duidelijk dat dit het jaar wordt van de vrouw in de popmuziek

Froukje met S10 op Noorderslag 2022. Beeld Ben Houdijk

Optreden kunnen muzikanten al bijna twee jaar nauwelijks, maar het wemelt in Nederland van het nieuwe poptalent. Dat mag de conclusie zijn na de digitale editie van het Groningse festival Noorderslag. Wie zaterdagavond op 3FM de festivalstream aanklikte, kwam ogen en oren tekort. Vanaf 8 uur was het genieten van de over drie keuzeschermen verdeelde acts, die allen tien tot vijftien minuten zendtijd kregen. Je kon de ene na de andere muzikale ontdekking doen, van bezwerende indiegitaren van Elephant tot de warmbloedige souljazz van Bnnyhunna. Of gewoon even kijken of al bekendere namen als Son Mieux, Goldband of Froukje alle aandacht wel verdienden.

Al scrollend, klikkend en van scherm wisselend viel je van de ene verbazing in de andere. Bob uit Zuid verpletterde met zijn old school Beastie Boys-beats. Zijn Karpervissen bleek ook live even geestig als opzwepend. Hiphop was verder lang niet zo dominant deze Noorderslag als andere jaren. Als het festival nog altijd de graadmeter is voor de stand van zaken in de Nederlandse popmuziek, dan kunnen we vaststellen dat 2022 het jaar van de vrouw in de popmuziek gaat worden.

Meau op Noorderslag 2022. Beeld Ben Houdijk

Nieuwe namen als Wies, Meau en Sophie Straat overtuigden; Froukje, Merol en S10 waren al eerder te zien, maar wisten voor de camera’s tijdens de eerder deze week in Groningen opgenomen Noorderslag-sessies te overrompelen met sprankelende optredens.

Het was zelfs echt even lastig kiezen en snel schakelen toen tussen 9 en 10 uur alle dames tegelijk op het programma stonden. Meau imponeerde met haar huidige monsterhit Dat heb jij gedaan, Merol presenteerde nieuw werk dat rustiger en minder op gimmicks rust dan haar Hou je bek en bef me, waarmee ze drie jaar geleden doorbrak.

Merol op Noorderslag 2022. Beeld Ben Houdijk

Opvallend was de invloed van de vernieuwende Nederlandstalige pop van Eefje de Visser op de nieuwe lichting popvrouwen. Je hoorde bij velen beslist iets terug van de manier waarop zoemende elektronica met warme akoestische elementen samenvloeide.

Uitbundig en frivool ging Froukje te werk. Ze lijkt per maand te groeien als artiest en neemt in die ontwikkeling haar bandleden mee. Goed, Di-rect mocht mede dankzij hun ‘corona-anthem’ Soldier On later op de avond de Popprijs 2021 ontvangen, Froukjes Ik wil dansen heeft inmiddels een vergelijkbare impact als troost in deze voor artiesten en uitgaanspubliek moedeloos makende tijden.

S10 (Stien den Hollander) op Noorderslag 2022. Beeld Ben Houdijk

Maar Ik wil dansen was niet het hoogtepunt van de voor de Nederlandse popmuziek zo hoopgevende avond. De climax kwam een paar minuten eerder met het nieuwe liedje Zonder gezicht, waarin Froukje werd bijgestaan door S10.

De zangeres die Nederland dit jaar zal vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival maakte zaterdagavond eerder al veel indruk met een optreden dat als groots en meeslepend de boeken in kan. Zo samen met Froukje kreeg je echt het gevoel getuige te zijn van een stukje popgeschiedenis in wording.

Het enige wat eraan ontbrak, is een heel hard applaus. Zoals ook de bierdouche en het rumoer in de zaal logischerwijs ontbrak bij de bekendmaking van de winnaar van de Popprijs.

Bnnyhunna op Noorderslag 2022. Beeld Ben Houdijk

Di-rect weet na twintig jaar wel wat het is, spelen voor een groot publiek, maar voor veel van de nieuwe artiesten op Noorderslag is dat iets dat ze niet kennen. Het gebrek aan live-ervaring heeft het nieuwe poptalent in ieder geval niet in de weg gezeten. Zo bleek eerder deze week al toen het internationale gedeelte van Eurosonic Noorderslag (ESNS) plaatsvond. Eveneens gratis voor iedereen te volgen, op drie videokanalen. Tussen de honderden optredens sprongen bijvoorbeeld die van de Belgische Meskerem Mees (sobere soulvolle liedjes met cellobegeleiding) of het Zweedse Amason (prettige discopop) eruit. Maar onbetwist hoogtepunt was vrijdagavond het Engelse Yard Act met een aangenaam dwarse postpunkset. Yard Act heeft met James Smith een praat-spuug-zingende voorman die in de twee afgelopen jaren weliswaar weinig podiumervaring kon opdoen, maar wel weet hoe je een camera bespeelt. Wat hadden we Yard Act op de dag dat hun debuutalbum verscheen graag in het Groningse Vera gezien. Zoals dat op ESNS gebruikelijk is, na lang wachten in een enorme rij, om daarna al dan niet vast te stellen dat het hier weer een ‘typisch Britse bandhype’ betrof.

Di-rect, winnaar van de Popprijs 2021, speelde na de bekendmaking vanuit een lege Kleine Zaal in De Oosterpoort. Beeld Ben Houdijk

Hopelijk kan ESNS volgend jaar weer ouderwets voor vier dagen onrust zorgen in Groningen. Maar de avonden voor het beeldscherm hebben in elk geval aangetoond dat er volop frisse, spannende, opwindende, oorstrelende en oorverdovende pop wordt gemaakt. En veel van het beste dat in mooi vormgegeven streams was te zien kwam uit Nederland. Te veel zelfs om in enkele uren tot je te nemen. De diversiteit en kwaliteit waren zo groot dat de je nauwelijks nog kunt wachten op het moment dat de zaaldeuren en festivalweiden open mogen om de handen rauw te klappen voor al dat poptalent dat zich de afgelopen dagen heeft aangediend..

Di-rect wint Popprijs 2021 De Popprijs, die dit jaar voor de 35ste keer werd uitgereikt aan ‘die band of artiest die het afgelopen jaar het meest heeft betekend voor de Nederlandse popmuziek’, is gewonnen door Di-rect. De Haagse rockband, die in 2021 zijn 20-jarig jubileum vierde, kreeg de prijs (een beeldje van Theo Mackaay en 10 duizend euro) voor hun doorzetingsvermogen, zoals het juryrapport stelt, en ook ‘verkochten ze in oktober Ahoy twee keer uit en weten ze al jaren hun positie aan de top te behouden door hun passie, kunde, ijver en vriendschap’.