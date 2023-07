Op naar Goedleven, het dorp dat uit één straat bestaat

Op Google Maps fantaseerde Gidi Heesakkers al vaker over Goedleven, een buurtschap in Zeeuws-Vlaanderen, en hoe goed het leven daar al dan niet is. De komende tijd bericht ze over het gehucht.

Al best vaak was ik in Goedleven. Dan zat ik te werken aan de tafel voor mijn raam, uitkijkend op een Utrechtse verkeersader, en opende ik Google Maps. Even naar Goedleven, 4508 PE Waterlandkerkje.

Goedleven is een buurtschap in Zeeuws-Vlaanderen, ten noorden en ten westen van de Belgisch-Nederlandse grens. Het bestaat uit één straat, Goedleven, die aan de ene kant overgaat in Stroopuit en aan de andere kant in de Nieuwstraat, in België.

Over de auteur Gidi Heesakkers is redacteur van de Volkskrant. Ze volgt sinds 2018 stand-up comedy en cabaret, ook schrijft ze regelmatig over populaire cultuur en gewoonten in het dagelijks leven. “

Streetview. Inzoomen. Een smalle asfaltweg die tussen omgeploegde weilanden door kronkelt, knotwilgen, schapen, de PostNL-brievenbus vlak voor de gietijzeren grenspaal, een verbouwing die nog lang niet klaar is, de ‘palingbelevenisplek’ een paar kilometer verderop, bij de Oostpolderkreek. Twee mensen in de zon op een bankje voor hun huis, één traktor op de weg, verder alleen een man met een karretje achter z’n fiets.

Martin Bril beschreef in een column eens zijn gang naar Spijkerboor, of eigenlijk zijn neiging om de binnenlanden in te rijden wanneer onrustbarend buitenlands nieuws de overhand kreeg. ‘Hobrede – nooit van gehoord. Zeevang – nooit van gehoord. Dit stemde onmiddellijk nederig, kan ik wel zeggen, niets zo erg als onwetendheid – maar ook hoopvol.’

Is overal verstand van denken te hebben niet erger dan onwetendheid? Hoe dan ook: weinig zo prettig als het idee dat iedere plek waar je niks te zoeken hebt, een vindplaats kan zijn.

Ten opzichte van Utrecht is Goedleven precies uithoek genoeg om te geloven dat ik er zou kunnen wegkruipen als in mijn eigen stad, in mijn ­eigen huis de pleuris uitbreekt, en dat het dáár dan wel stil zal blijven. Het is escapisme natuurlijk, de zin om in dit kleine gehucht met de beste naam iets groters te ontwaren, inzoomen om uit te zoomen, afstand nemen om het hele plaatje te zien. Hopelijk duidelijker, misschien beter.

Op naar Goedleven, nu echt.