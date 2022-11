Op Marjorie bezingt Taylor Swift haar oma die operazangeres was. Of is het een verborgen boodschap?

Albumcover 'Everymore' uit 2020.

Cause every scrap of you would be taken from me

Watched as you signed your name Marjorie

Marjorie, Taylor Swift (2020)

Superfans van Swift, ook wel Swifties, vinden niets heerlijker dan op zoek te gaan naar verborgen dwarsverbanden in de songs van hun heldin, Taylor Swift, de nieuwe koningin van de pop. Neem nou Marjorie. Die prachtige ballad kan toch niet eenvoudigweg over haar grootmoeder gaan?

Terwijl het zo klip en klaar lijkt. Marjorie is een ode van Taylor Swift aan operazangeres Marjorie Finlay (1928-2003), haar oma van moeders kant. In het nummer zijn zelfs flarden te horen van haar stem. Swift vertelde dat ze altijd haar nabijheid ervaart en dat haar grootmoeder in haar dromen verschijnt. Ze is niet dood, zingt ze, en al is ze dood, ze leeft nog steeds voor haar.

In het Swift-universum is elk dertiende nummer op een nieuwe uitgave van groot belang, want dertien is het geluksnummer van Swift. Op Everymore, uit 2020, is het dus Marjorie, en op de plaat daarvoor, Folklore, was het dertiende nummer Epiphany, een song over opa Dean die in het leger zat.

Op Folklore stond ook een namenliedje waarop de Swifties hun tanden konden zetten, Betty. Die had een ingewikkelde zomerse romance met ‘James’ en er was nog een andere vrouw, ‘Inez’. Misschien had het ook te maken met het liedje Dorothea dat op Folklore staat, daar betrof het een winterse liefde. Zou er sprake zijn van een drie- of vierhoeksrelatie die de seizoenen overstijgt?

Het kan een Swiftie niet dol genoeg zijn. In die zin doen ze denken aan die fan van Bob Dylan die zijn vuilnis doorzocht, om erachter te komen wat ‘His Bobness’ toch bedoelde.

Taylor Swift in 2022. Beeld Getty Images

Dat Taylor Swift – vernoemd naar zanger James Taylor – in een rap tempo nieuw werk uitbrengt, is ook goed nieuws voor de Swifties. Ze kunnen amper verzadigd raken en de groep hardcore fans zwelt maar aan. Het maakt niet meer uit om welk genre het gaat, country, folk of indiepop. Met de onlangs verschenen plaat, Midnights, heeft ze alle verkooprecords verpulverd. Tien liedjes van haar stonden tegelijkertijd in de Amerikaanse toptien.

Marjorie werd geen hit voor Taylor Swift. Wel loofden de muziekcritici het nummer en prezen ze het nummer als een hoogtepunt in haar oeuvre. Magazine Rolling Stone noemde het ‘een briljant en verwoestend stuk vakmanschap, een instant klassieker in de Swift-canon.’

En toen waren daar de Swifties, en hun blik op Marjorie. Waarom zou het nummer over Taylors oma gaan? Er waren toch zeker keiharde verwijzingen naar een mysterie uit het verleden. Naar een andere Marjorie, Marjorie West, een 4-jarig meisje dat in 1938 verdween tijdens een picknick in het bos. De laatste die haar zag was haar zus Dorothea, ook al de titel van een nummer van Swift. Als verder bewijs werd het nummer No Body, No Crime opgevoerd, want er werd nooit een lichaam gevonden van deze Marjorie.

Wat Taylor Swift van deze bevindingen van de Swifties vindt, laat zich raden. Kijk anders maar naar de videoclip van Marjorie. Het is een vier minuten durend beeldrijm, waarin Marjorie Finlay als een lookalike van Jackie Kennedy voorbij flaneert. Vol leven, maar niet meer levend.

