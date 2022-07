Op Love, Damini is Burna Boy veelzijdiger dan ooit, maar een écht pakkend nummer met hitpotentie ontbreekt ★★★☆☆

Burna Boy

Eindelijk weer dansen op live-muziek uit de hele wereld. Die euforie werd massaal gevoeld bij het concert van de Nigeriaan Burna Boy, 14 april in de Amsterdamse Ziggo Dome. Op de golven van het album Twice As Tall (2020) kwam hij als superster uit de coronacrisis.

Love, Damini is zijn zesde album. Damini is zijn echte voornaam.

Burna Boy (31) maakt vooral indruk omdat hij bijna achteloos uitblinkt in zowat alle wereldpopgenres van het moment, niet zelden tegelijk, binnen de grenzen van één nummer: elektronische pop, hiphop, R&B, dancehall, afrobeat, funk.

Die ritmische veelzijdigheid etaleert hij ook op zijn nieuwe album. Het nummer Science is lichte, eigentijds tikkende pop. In Kilometre wordt de beat zwaarder en vlamt Burna Boy als rapper. In de tollende single Last Last kun je nauwelijks nog kiezen: rapt of zingt hij nou? Glory, met Ladysmith Black Mambazo, is sfeervolle afro-gospel.

Burna Boy laat meer van zichzelf zien dan voorheen, bijvoorbeeld in duetten met twee van de grootste popsterren van nu, Ed Sheeran en J. Balvin.

Live zal hij er weer mee triomferen. Op Love, Damini blijft die triomf net uit. Het is wat veel allemaal, negentien nummers, waardoor richting het einde de ritmen op elkaar gaan lijken, ook al omdat Burna Boy uitblinkt in stijlen, maar toch iets minder in het schrijven van werkelijk pakkende hits. Daarvan had dit lange album er één of twee kunnen gebruiken.

Burna Boy Love, Damini Pop ★★★☆☆ Atlantic/Warner