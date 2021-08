Op kunstbeurs This Art Fair is de kunstenaar aan zet: zélf opbouwen, zélf presenteren, zélf verkopen

Het werk van Hemaseh Manawi Rad. Beeld Natascha Libbert

‘Nu zijn alle muren nog leeg’, zegt Mette Samkalden, ‘maar over een paar uur hangt het hier vol met kunst. Het opbouwen is mijn favoriete moment van de beurs. In korte tijd transformeert de hele ruimte.’

We lopen door de Kromhouthal, een indrukwekkende voormalige fabriekshal in Amsterdam. De voorbereidingen voor This Art Fair, waar Samkalden de directeur van is, zijn in volle gang. Steekwagentjes vliegen over en weer, een stukje muur wordt nog snel kikkergroen geverfd. Het zijn geen vreemde taferelen bij de opbouw van een kunstbeurs, maar hier zijn de kunstenaars zélf druk bezig.

Tot en met 29 augustus laten op This Art Fair meer dan 120 kunstenaars hun werk zien. Anders dan bij veel andere kunstbeurzen doen ze dat zonder tussenkomst van een galerie. De kunstenaars huren hier namelijk zelf een plek. Ze staan zelf naast hun werk om het toe te lichten en te verkopen.

De kunst is ontzettend divers, van ruwe betonnen sculpturen tot strakke potloodtekeningen en kleurrijke wandtapijten. Bekendere namen als Bas Kosters en Oscar Peters staan naast piepjong talent. Sympathiek: in aanloop naar de beurs biedt This Art Fair deelnemers workshops aan over het presenteren en prijzen van werk. Ook zijn er, in samenwerking met het LAM Museum in Lisse, coachingstrajecten beschikbaar. De Volkskrant sprak drie deelnemende kunstenaars.

Henk Schut Beeld Natascha Libbert

Henk Schut (64)

‘Normaal gesproken maak ik grote installatiekunstwerken waarin geluid een belangrijke rol speelt, dat past natuurlijk niet op een drukke beurs.

‘Daarom heb ik 52 collages meegenomen. Het is eigenlijk bladmuziek die de basis gaat vormen van een nieuw geluidskunstwerk. Ik ben van plan de vellen aan verschillende componisten te geven die er elk hun eigen interpretatie aan mogen geven. Al die muziekstukken komen later samen in een video-installatie. Hier op de beurs zijn de collages ook te koop, je koopt een stukje van het grotere kunstwerk.

‘Ik heb een keer eerder meegedaan en herinner me vooral de mooie gesprekken met het publiek. Ik zit veel alleen in mijn atelier, daar komen soms wel verzamelaars of curatoren op bezoek, maar het gewone publiek natuurlijk niet. Hier kom je op een laagdrempelige manier in contact met kunstliefhebbers.’

Julia Kiryanova Beeld Natascha Libbert

Julia Kiryanova (27)

‘Het is de eerste keer dat ik meedoe. Ik ben blij dat er eindelijk weer een mogelijkheid is om mijn werk te laten zien. Na de isolatie en afgelaste tentoonstellingen is dat heel welkom.

‘Ik heb schilderijen en wandtapijten meegenomen. Dankzij een beurs van het Mondriaanfonds ben ik het afgelopen jaar begonnen met tuften. Mijn schilderijen en tapijten zijn verhalend, ik laat me inspireren door mythen en symbolen, en geef daar een eigen draai aan. Identiteit en gender zijn belangrijke thema’s in mijn werk. Je ziet bijvoorbeeld vaak niet of een figuur die ik afbeeld man of vrouw is. Die dubbelzinnigheid vind ik interessant. Die zit overigens ook in het tuften zelf: de tapijten hebben een zachte, vrouwelijke uitstraling maar het is ook spierballenwerk.

‘Ik denk wel dat ik iets ga verkopen, maar dat is niet de voornaamste reden om hier te staan. Ik hoop vooral mijn netwerk uit te breiden.’

Hemaseh Manawi Rad Beeld Natascha Libbert

Hemaseh Manawi Rad (25)

‘De sculptuur die je hier ziet is een totempaal gemaakt van rijstzakken. Mijn ouders komen uit Iran en in de Perzische cultuur is eten, met name rijst, heel belangrijk. In de geborduurde wandkleden, waarvan ik er een paar laat zien op de beurs, verwerk ik persoonlijke herinneringen en familieverhalen, die hebben vaak te maken met migratie en het opgroeien tussen twee culturen.

‘In 2018 deed ik ook mee, ik was toen net afgestudeerd. Er kwamen toen veel mooie kansen uit voort zoals uitnodigingen voor groepstentoonstellingen. Dit jaar kon ik meedoen dankzij sponsoring van Inversie, dat is een talentontwikkelingstraject voor Brabantse kunstenaars.

‘Van de workshops en coaching die This Art Fair aanbiedt heb ik vooral geleerd hoe je de prijzen van je kunstwerken bepaalt. Voor schilderijen zijn daar namelijk wel richtlijnen voor, maar die gaan niet op voor mijn wandkleden. Het was fijn tips te krijgen.’