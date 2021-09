‘Op klompen door de dessa’ laat je op een uitnodigende wijze je eigen verhaal zoeken ★★★★☆

Op klompen door de dessa Beeld Studio Immersief

Meteen links achter de voordeur staan de modderige klompen, netjes op een krant. Het is even wennen aan het schemerduister in de smalle gang. Dan ontwaar je op de deurmat een brief. Bij opening blijkt het de oproep aan de dienstplichtige om zich te melden.

We zijn in het huis van Sybren (gespeeld door Folmer Overdiep). Zijn woning ademt verleden. Even tevoren is hij kort geïntroduceerd door zijn kleindochter (Amy Rombout). Ze maakt zich zorgen over de zielerust van haar opa. Dat vormt het begin van de voorstelling Op klompen door de dessa, waarin het publiek wordt ondergedompeld in het leven van Sybren, die als 18-jarige jongen naar toenmalig Nederlands-Indië werd gestuurd om de onafhankelijkheidsstrijd in de kiem te smoren. Het resulteerde in een wrede oorlog met een traumatische nasleep, waarover de Indië-veteranen veelal zwegen.

De voorstelling, gebaseerd op het gelijknamige boek van Hylke Speerstra, is een initiatief van producent Danny van Zuijlen. Hij is gegrepen door het genre ‘immersief theater’, waarbij het publiek niet op zijn stoel blijft zitten, maar door het stuk heen loopt en de inhoud op verschillende manieren ervaart. En zo dwalen we, op locatie in de Machinefabriek Vlissingen, door Sybrens vertrekken (scenografie Pink Steenvoorden ), waar de herinneringen tastbaar worden: kastjes kunnen open, er liggen brieven, kranten, foto’s, een dagboek. Er klinken geluidsfragmenten, het is er soms heet als in de jungle, en in Sybrens slaapkamer worden we geconfronteerd met zijn grootste nachtmerrie.

Op klompen door de dessa laat je zo op een uitnodigende wijze aan de hand van al dat (historisch) materiaal en mooie details je eigen verhaal zoeken, en dat werkt goed; zodanig dat je uiteindelijk echt begaan bent met Sybren en zijn weg naar verzoening.

Op klompen door de dessa Theater ★★★★☆ Door Studio Immersief /Danny van Zuijlen. Naar Hylke Speerstra. Regie: Koen Verheijden. 11/9, De Machinefabriek, Vlissingen. Aldaar t/m 19/9.