Op je buik in het gras, waar je ziet hoe een muis een vogelnest leegrooft, hoe zit dat?

Bosstilleven met bunzing en buit en gele lis van Mathias Withoos in Museum Flehite in Amersfoort. Beeld Natascha Libbert

Soms zou je willen dat je schilderijen voor- of achteruit kon spoelen. Dat wanneer je je vingertop over de verf zou bewegen het verhaal voor- of achterwaarts zou schieten als bij een filmpje op je smartphone – hoe handig zou dat zijn. Veel kunstraadsels zouden ermee worden opgelost. We zouden antwoord krijgen op de eeuwige vraag of Rembrandts Jan Six bezig is zijn handschoen aan te trekken of dat hij hem juist uitdoet, en of Vermeers Brieflezende vrouw in het blauw uit het Rijksmuseum de zojuist door haar ontvangen brief enkele momenten later zal verscheuren dan wel liefkozend tegen de boezem drukt. Hoe de bunzing op Mathias Withoos’ schilderij het lukte om niet een, maar twee vogels in een keer te grazen te nemen zou ons ook niet langer voor raadselen stellen.

Ah, zó speelt zo’n bunzing dat klaar, zouden we zeggen. Natuurlijk. Logisch.

Nu blijft het gissen. Greep-ie de ene vogel met z’n klauw en de ander met zijn bek? Of doodde hij de patrijs en de houtsnip op verschillende momenten, en legde hij ze daarna bijeen? Is hij dus bezig zijn buit te presenteren, zoals de kat doet met een muis? Wil-ie nu een aai over z’n bol?

‘Bosgrondjes’ heten schilderijen als dat met de bunzing, sottobosco’s in het Italiaans. De in Amersfoort opgeleide, in Italië doorgebroken, en in het rampjaar 1672 naar Hoorn uitgeweken Withoos was één van de twee grondleggers van zulke met grassen, bloemen, insecten, amfibieën en marters gevulde werken. De andere was Otto Marseus van Schrieck uit Nijmegen. Withoos en hij reisden samen naar Rome, waar ze deel uitmaakten van de Bentvueghels, een corporaal kunstenaarsgenootschap dat bekendstond om zijn liederlijke initiatieriten en studentikoze bijnamen – die van van Withoos luidde ‘Calzetta Bianca’; Van Schrieck kende men als ‘Snuffelaer’.

Het frappante aan hun schilderijen, zie je op de tentoonstelling in Museum Flehite in Amersfoort (en in gastconservator Albert Boersma’s uitvoerige catalogus), is dat ze een mix zijn van stilleven en landschap. Het nabije en het ver verwijderde zijn er in een beeld samengebracht, pal naast elkaar. Frappant is ook het perspectief: dat is laag-bij-de-gronds. We kijken niet op het bodemleven neer, zoals we gewoonlijk doen, maar er tegenaan, alsof we op onze buik liggen in het gras.

Otto Marseus van Schrieck, Die große Distel, (1670) Beeld Bayerische Staatsgemäldesammlungen - Alte Pinakothek München

Een derde karakteristiek (en nu stop ik met tellen) is de curieuze mix van echtheid en artificialiteit die je hier aantreft. De afgebeelde planten en beesten zijn exact en natuurgetrouw weergegeven, en getuigen van ’s schilders honger naar kennis, en ook van zijn behoefte en vaardigheid om deze kennis op virtuoze manier te etaleren. Maar als geheel zijn de voorstellingen zichtbaar bedenksels. Bloemen die in het echt nooit op dezelfde bodem groeien of in hetzelfde jaargetijde bloeien staan gebroederlijk naast elkaar. Dieren uit verschillende ecosystemen hebben het met elkaar aan de stok. Slangen jagen op vlinders (Van Schrieck). Muizen roven vogelnesten leeg (Withoos). Hoe meer werk je ziet, hoe sterker de indruk wordt dat deze natuurlijke wereld een symbolische verbergt. De afgebeelde strijd is niet die van eten of gegeten worden, maar een theologisch gevecht.

Bij dit schilderij van Withoos is die symboliek echter niet zo makkelijk te lezen. De gele lis is simpel genoeg: dat is al sinds de Middeleeuwen een veelgebruikt symbool voor Christus. En de distel is evenzeer een iconologisch inkoppertje: die verwijst naar diens doornkroon. Maar bij de bunzing wordt het ingewikkeld. Die, schrijft Boersma, staat bekend als de natuurlijke vijand van de slang c.q. de duivel, maar ook als een figuur met een slechte levenswandel; – hier, echter, zou hij de vraatzucht belichamen. Hij heeft immers meer vogels afgemaakt dan hij op kan. Hoe, dat is zijn geheim.