Op het vrolijke voedselfestival Bijt! zijn de verhitte debatten over overbemesting of biodiversiteit ver weg ★★★★☆

Glaskunstwerken van Emmy van der Drift over de rol van schimmels, paddenstoelen en gisten in de natuur. Beeld Pien Düthmann

Je zou er zo je tanden in willen zetten. Dieprood vruchtvlees, groene schil, pikzwarte pitten. Totdat je bij nadere inspectie ontdekt dat de glanzend gefotografeerde watermeloen al aan het rotten is. Stap je nog dichterbij, dan lees je in kleine lettertjes hoeveel kilometers deze watermeloen heeft afgelegd (1.744) en hoeveel liter water bij de productie is verbruikt (1.240). Hoe onschuldig is dan het weggooien van de laatste kwart?

Op een andere muur van de vierkante Wiebenga-silo hangt een groen uitgeslagen kip, ook uit de veelzeggende serie One Third (2011) van de Oostenrijkse fotograaf Klaus Pichler. Hij verwijst naar de schrikbarende hoeveelheid verspild voedsel: eenderde gaat verloren! De dode prijskip vormt het beeldmerk van een krachtige reeks exposities over onze achteloze omgang met voedsel, samengesteld door De Compagnie in de industriële ruimten van de Cultuurfabriek in Veghel.

De tentoonstelling, met bij de entree een speciaal gemaakt ‘sappig’ kunstwerk van de jonge glas-in-loodkunstenaar Emmy van de Grift, is onderdeel van een frisse nieuwe biënnale in Veghel (alias Foodcapital). In het hart van de Nederlandse voedingsindustrie presenteren de initiatiefnemers een vriendelijk en vrolijk stemmend programma rond de vraag: ‘Wat ligt er op ons bordje en wat willen we dat er op ons bordje ligt?’.

Hier geen verhitte debatten over overbemesting of wegblokkades door protesterende boeren of klimaatactivisten. Wel een energieke actrice die in Aardappelsoep (7+) de geur van verlies wegspoelt met het maken en delen van voedzame soep. Of de presentatie van Peergroups Slachtvisite (2021) in de kolossale Koekbouw. Waar vroeger ladingen veevoer tot koek werden geperst, staan toeschouwers nu met de neus op het uitbenen van twee halve varkens door vier Noord-Brabantse slagers.

Er is een leuke BIJT! Bios met doorlopend ludiek-kritische animatiefilmpjes. Zoals Chick Wash (2022) van Bethany de Forest, waarin paaskuikentjes aan een woeste wasstraat zijn overgeleverd, en de krachtige kortfilm Bijvangst bij? van Kasper Hoex en Jaap van den Biesen, over 9 bordjes verspilde bijvangst bij 1 bordje vis. Mocht je mond zondig beginnen te voelen, bij de Klikoduikers wacht een biechtstoel voor het schoonwassen ervan. En zo versterkt BIJT! het imago van Veghel als vriendelijke Voedingsstad door de tanden speels in belangrijke kip-eivragen over voedselverspilling.