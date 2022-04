Op het omslag van romans over oorlog en migratie vind je opvallend vaak een horizon

Ontwerp Oxygen/Getty Images, 2020. Beeld Hodder & Stoughton

Zou het met Jodi Picoult zijn begonnen? De productieve Amerikaanse bestsellerschrijver – een stuk of dertig romans, wereldwijd 40 miljoen exemplaren verkocht – publiceerde twee jaar geleden een roman met een omslag dat je de laatste tijd in nogal veel varianten kunt tegenkomen.

In de Volkskrant is het boek niet besproken en dat geldt met uitzondering van één bescheiden, vroeg signalement (Strijd met waarheid, 2001) voor haar hele oeuvre. De verfilming van Picoults My Sister’s Keeper kreeg in 2009 twee sterren in deze krant: ‘Een effectieve maar ongeloofwaardige tranentrekker.’

Toch worden Picoults boeken ook in Nederland verkocht, Negentien minuten (over een schietincident op een middelbare school) en Het verdwenen meisje (over de betrouwbaarheid van herinneringen) stonden in de top-60 van de CPNB. Haar 27ste roman, The Book of Two Ways, belandde in 2020 op nummer 1 van de New York Times-bestsellerlijst, met een golvend, naar de horizon toe van kleur verschietend landschap, bekroond met een rode zon. De Nederlandse uitgeverij The House of Books gebruikte een iets ander omslag voor de vertaling Een tweede pad.

Ontwerp Seewead & Bird/Shutterstock, 2021. Beeld Hodder & Stoughton

Het originele ontwerp van The Book of Two Ways sloeg kennelijk aan, want de cover van Picoults volgende roman leek er nogal op: het nog niet vertaalde Wish You Were Here kreeg ook zo’n golvend horizonbeeld, nu in wat koelere tinten.

Ontwerp Canongate, 2020. Beeld Canongate

En het kan toeval zijn, maar in 2020 was daar Matt Haigs The Comfort Book (als Het troostboek verschenen bij uitgeverij Lebowski), ook weer met zo’n deinende lappendeken, in wat hardere kleuren en een dit keer eigele zon.

Ontwerp studiohelen.co.uk/Bij Barbara, 2020. Beeld Cargo

Vergelijkbare horizonten zijn niet moeilijk te vinden, opvallend genoeg vaak op romans over oorlog en migratie. Zie Aria, Nazanine Hozars roman over de Iraanse Revolutie (met een omslagbeeld van Helen Crawford-White), Vreemdelingen op een kade van Tash Aw (illustratie Moker/Anna Morel) en De tolk van Kabul van oorlogscorrespondent Matthieu Aikins.

Ontwerp Moker/Anna Morel, 2022. Beeld De Bezige Bij

Het rauwe, op feiten gebaseerde verhaal van een Afghaanse vluchteling werd door illustrator Gill Heeley voorzien van een wandtapijt in kleurpotloodkleuren.

Ontwerp Gill Heeley/Bij Barbara, 2022. Beeld Alfabet