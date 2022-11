Op het omslag trof ik de vertrouwde gelaatstrekken van Heer Bommel en Tom Poes. Op de achterkant: ‘KLIMAATEDITIE’

Op de mat onder de brievenbus trof ik een boekje aan. Op het omslag de vertrouwde gelaatstrekken van Heer Bommel en Tom Poes, de roemrijke naam Marten Toonder en de titel: De Hopsa’s. Ik heb, denk ik, zowat alle Bommelverhalen wel gelezen, maar dit kon ik me slechts vaag herinneren (het zijn er ook zo veel!), dus verheugd nam ik het boekje mee naar boven. Iets met betoverd bronwater, toch?

‘KLIMAATEDITIE’, zag ik in grote letters op de achterkant staan. Bij openslaan trof ik dan ook niet gewoon Heer Bommel aan een voedzaam ontbijt of achter het stuur van de Oude Schicht, maar een voorwoord van Marjan Minnesma. Zij is directeur van Urgenda, een stichting die zich inzet voor duurzaamheid. Zij repte over Tata Steel, de Groningse gaswinning en andere uitwassen van het ‘gretige grootkapitaal’, verzuchtte ‘Waar is commissaris Bas als je hem nodig hebt?’ en besloot: ‘De Bommelverhalen kunnen velen (…) inspireren, moed geven en hoop.’

Toen begon het verhaal. Onze antropomorfe lievelingsbeer belandt met zijn (non-binaire?) makkertje Tom Poes per toeval in de Hopsavallei, een lustoord waar de zon altijd schijnt. Er wonen vreedzame, blije wezens, de Hopsa’s, die weinig anders doen dan dansen en fluitspelen. De oorzaak blijkt het water uit de rivier: een heilzame drank, ‘eten, drinken en vrolijk zijn’ tegelijk.

Heer Bommel en Tom Poes genieten een poosje van dat eenvoudige geluk, maar dan besluit Bommel dat hij al dat heerlijks niet voor zichzelf wil houden. ‘Ik vind het niet juist om het hier zo prettig te hebben, terwijl vrienden en bekenden een zorgelijk bestaan in de regen leiden. Het is mijn plicht als heer om iedereen mee te laten genieten, zeg nu zelf.’

Daar komt natuurlijk narigheid van. Voor je het weet staat Professor Prlwytzkofski het Hopsawater te onderzoeken. Ook hij is onder de indruk en ‘toefde een ogenblik op de drempel om een korte hakkendans uit te voeren op de maat van een uitheems lied. ‘Pom, Pomr pomskoja/ Van der Baml inder Bams, o ja’, zong hij. ‘Praw!’, riep hij uit. ‘Een schoner proeving. Deze vloedigheid is wonderbaar! Ik voel mij gans aangenaam vermonterd.’

En ja hoor, daar haasten de Bovenbazen zich al naar de Hopsavallei, want met dat water moet geld te verdienen zijn. Geld, dat altijd alles verpest. ‘De heer Steenbreek begaf zich naar de oever van de rivier en trok een flesje uit zijn zak. ‘Vullen, knaap’, sprak hij koel tot een Hopsa die hem gevolgd was.’

Ook Bul Super en journalist Argus doen een hebzuchtige duit in het zakje, en even later worden de Hopsa’s verjaagd door drommen toeristen die alles plattrappen en de boel vervuilen. Maar dan blijkt opeens het rivierwater zijn geheimzinnige kracht te verliezen…

Het verhaal stamt uit 1974, maar ‘laat zich lezen als een wrange parodie op de klimaatcrisis en het doorgeslagen massatoerisme van vandaag’, aldus de achterflap van het boekje. Ja, dat was wel heel profetisch van Marten Toonder! Of toch niet?

Ik herinner mij 1974 nog heel goed. Ook toen bevonden we ons in het holst van een crisis, al heette het Klimaat toen nog ‘Milieu’. Overal hing die poster van de aardbol, weergegeven als een kaars die opbrandt. Het Wereld Natuur Fonds gooide snoezige, uitstervende panda’s in de strijd. Mijn moeder kookte alleen nog maar zilvervliesrijst met steentjes en onbespoten peentjes, en boycotte de spuitbussen met haarlak waar we allemaal dood van zouden gaan.

Het hielp. Algauw ging het een stuk beter met het Milieu. Maar ja, toen kwam het Klimaat.

Gelukkig hebben we de Bommelverhalen nog, waarin alles altijd wél goed afloopt.