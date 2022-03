Op het nieuwe album van Kungs ontbreekt het aan schaamteloze overdaad

Valentin Brunel, alias Kungs, was een beetje een belofte. In 2016 scoorde de Franse dj en producer in Frankrijk, België en Duitsland een nummer 1-hit met This Kiss. Hij kwam op twee in de Engelse singles charts en bij ons kwam het lichtvoetige dancenummer in de toptien terecht. Er volgde een debuutalbum, Layers met warme, simpele maar charmante liedjes-edm waarop elk nummer werd ingekleurd door gastvocalisten. Brunel mocht openen voor sterprodcuer David Guetta op diens Europese Listen-tour, er volgden optredens op dancefestivals wereldwijd, en toen was er corona. Bij Kungs tweede album valt gelijk de koerswijziging op. De mix van clubhouse en edm à la Avicii is ingeruild voor Italodisco-house. Makke is dat het overgrote deel van die nummers wel dat idioom heeft van synthmelodietjes, die als kermislichten knipperen op de beat, maar ze ontberen ook die schaamteloze overdaad waarmee dat in de originele Italo gebeurde. En dan mis je ook de gastvocalisten die Kungs liedje echt smoel gaven. Alsof je een vintage party wilt geven maar te lui bent om er energie in te steken.

Kungs Club Azur dance ★★☆☆☆ Universal