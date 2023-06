Op het nieuwe album van Archy Marshall is het popgehalte bijna nihil ★★☆☆☆

Archy Marshall werd na zijn derde album The Ooz binnengehaald als een nieuwe belofte voor Briste pop. De jonge neo-beatnik bracht onder de naam King Krule een ode aan het nachtleven met een breed spectrum aan jazz, rock, pop en dubstep. Bij zijn voorgaande plaat Man Alive vernauwde die muzikale blik zich tot galmende non-descripte muziekschetsen.

Op Space Heavy heeft Marshall die lijn voortgezet. Het popgehalte is bijna nihil. In etherische soundscapes, waar soms een vluchtige jazzy gitaar doorheen waait, mompelt Marshall zich een weg door persoonlijke fascinaties in een muzikaal landschap dat haast geen reliëf heeft.

Hamburgerphobia is het enige nummer dat uit de tweede versnelling komt en een contrasterende popattitude laat horen. En als weer die irritant fladderende saxofoon voorbijkomt, de stoplap als Marshall even niet weet wat hij in zijn loze muzikale ruimte moet doen, wordt alles wat voor dromerig moet doorgaan vervelend en saai.

King Krule Space Heavy Pop ★★☆☆☆ Beggars