Op het Newport Jazz Festival in 1966 is Nina Simone in topvorm ★★★★☆

Van Nina Simone, die dit jaar 90 jaar zou zijn geworden, bestaan vele liveopnamen, maar het onlangs verschenen concert dat ze in 1966 gaf op het Newport Jazz Festival is beslist een aanvulling op haar discografie.

Twee jaar na haar historische concert in Carnegie Hall speelde ze haar Mississippi Goddam opnieuw en actualiseerde ze het nummer over racistische aanslagen met een kleine aanpassing in de tekst. Alleen al dit nummer maakt deze release van het pas onlangs teruggevonden concert de moeite waard.

De op podia altijd grillige Simone is in topvorm. Dat onderkoelde in haar voordracht houdt ze het hele concert (dat helaas maar 33 minuten duurt) vol. De inleiding van Blues for Mama is adembenemend. Er zit veel woede in de zangeres, maar die kanaliseert ze buitengewoon knap in een gespannen, maar beheerste voordracht.

Het zijn geen professionele opnamen; het voordeel daarvan is dat Simone niet wist dat het concert zou worden vastgelegd en daardoor wellicht vrijer speelt. Nadeel is dat haar begeleiders in de mix nauwelijks hoorbaar zijn. Maar daar luister je zo doorheen. Het horen van Nina Simone met haar piano is voldoende om vast te stellen dat dit, zoals de overlevering wil, inderdaad een historisch concert was.

Nina Simone You've Got to Learn Jazz ★★★★☆ Verve/Universal