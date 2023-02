Op het jonge Haarlemse festival Complexity valt lekker veel te ontdekken ★★★★☆

Voorman Brent Vanneste van postrockband band Stake, op festival Complexity. Beeld Niels Vinck

Het blokkenschema van festival Complexity kan zaterdag in de broekzak blijven, constateer je als je er een uurtje rondloopt. Veel namen op het affiche zijn nieuwkomers, soms zelfs nog zonder wapenfeiten op de streamingdiensten. Een kwestie van de zalen afstropen en ontdekken dus.

Wat al die bandjes in de drie zalen van het Patronaat verbindt? Daar kom je ook pas achter als je ze hoort spelen. Complexity is een jong festival met een op het eerste gezicht wat raadselachtige samenhang. Vanaf 2016 worden in Haarlem bands uitgenodigd die werken met gecompliceerde liedstructuren oftewel: met minder voor de hand liggende maatsoorten en akkoordenschema’s.

Maar je hoeft niet bang te zijn tegen een muur van ingewikkelde hardcore of progressieve metal op te lopen, blijkt bij de post-corona-editie. De bands experimenteren met de zwaardere muziekstijlen, maar proberen de harde genres ook vooruit te helpen, door ze uit de veilige omgeving te halen of te verbinden met andere genres uit een rijk verleden.

Het Londense duo Zetra bijvoorbeeld is een mooie verrassing die je oren echt even opent. De zeer androgyne bandleden zetten een zware, metalig klinkende gitaar onder brede klanktapijten uit de synthesizer. De klanken komen overgewaaid uit de gothic en de shoegaze van de jaren tachtig, maar wat een toegankelijke en weemoedige liedjes maken deze mysterieuze Britten.

De Amerikaanse band Author & Punisher put uit dezelfde, zalig sombere geschiedenis. De technicus Tristan Shone, het enige vaste bandlid, bouwde zelf een soort synthesizerlaboratorium waarin hij plaatsneemt als muziekwetenschapper. Prachtig om te zien hoe hij met zijn robotarm dreunende drumslagen uit zijn apparaten laat knallen, in industriële new wave-anthems met een rouwrandje, zoals het fraaie Drone Carrying Dread.

Veelbelovend is ook de nieuwe Nederlandse rockband Iron Jinn, gevormd door ex-leden van een paar gevierde namen uit het ruigere circuit, van Shaking Godspeed tot Death Alley. Hun psychedelische gitaargolven lijken te rollen uit een zweterige droom waaraan maar geen einde komt. De band is duidelijk zoekende en weigert puntige riffjes te spelen of refreintjes te zingen, maar Iron Jinn sleept het publiek wel mee in de uitgesponnen verhalen en structuren van de liedjes. We kijken uit naar het debuutalbum dat in april moet verschijnen.

De mooiste ontdekking van Complexity is de venijnige postrockband Stake. De Belgen weten de onherbergzaamste gitaarherrie te verpakken in frisse en aanstekelijke songs, die het live goed doen. Dat dankt de band vooral aan het sterke liedwerk van het nieuwe album Love, Death & Decay, maar toch ook aan het charisma van de gitaarspelende frontman Brent Vanneste.

Kijk je door je wimpers, dan zie je Dave Grohl van de Foo Fighters voor je, in zijn goede jaren en dus mét geblokte houthakkersblouse. Als je een tergend lang nummer zonder blikken of blozen kunt uitspelen terwijl je gitaarband is losgesprongen, dan ben je een grote podiumpersoonlijkheid.