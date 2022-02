Op het Goodmesh Concours ogen de minst geëngageerde voorstellingen het veelbelovendst ★★★☆☆

De Griekse dragbariton Nina Naï. Beeld Melanie Lemahieu

Op vervaarlijk hoge plateauzolen beklimt de Griekse dragbariton Nina Naï een klein podium in de Amsterdamse Vondelkerk. Terwijl dragqueens op een filmscherm achter haar een feestje bouwen, slaat een meegekomen pianist een paar sombere akkoorden aan. Liefhebbers van klassieke muziek herkennen Richard Wagners Im Treibhaus. Met voldragen bariton zingt Nina Naï het lied over een liefde die niet mag zijn.

Drauma heet het korte optreden, een titel waarin de woorden ‘drama’ en ‘trauma’ samenvloeien. Nina Naï won er een prijs mee in het jonge Goodmesh Concours. Deze wedstrijd wordt sinds 2020 op touw gezet door het Nederlandse bureau Goodmesh, dat artistieke evenementen organiseert, van concert tot bedrijfstraining. Het nodigde jonge musici uit ideeën in te sturen voor een multidisciplinaire voorstelling. En nu, na twee jaar coronastilte, kunnen de winnaars van 2020 en 2021 zichzelf eindelijk presenteren.

Nina Naïs optreden eindigt met nepbloed dat van haar polsen stroomt. ‘Littekens zijn de sieraden van je lichaam’, zegt ze in een nawoord, ‘ze maken een mens uniek.’ Ook in andere voorstellingen proef je persoonlijk engagement. Veiled viert bijvoorbeeld de aanblik van vrouwenhaar. Op soms angstaanjagende altviooltonen stelt de Duits-Iraanse danseres Raha Nejad haar lange haren tentoon, van roerloos voor het gezicht hangend tot sensueel golvend en uitbundig wapperend. Of neem Breathmark, een performance waarin piano, videokunst en dans hand in hand gaan. Tegen de achtergrond van walmende schoorstenen en een hint naar Georg Floyd claimt de Amerikaanse danseres Jada German met soms schokkende borstkas het recht op vrij ademen.

Toch ogen de minst geëngageerde voorstellingen het veelbelovendst. Een equipe rond de Portugese broers Nuno en Pedro Lobo presenteert met It Rose Behind the River amusant muziektheater rond de weerzin tegen volwassen worden. Vijf musici posteren zich rondom het publiek, animaties verbeelden de onafwendbare voortgang van de tijd. De geschreven dialoog die op het scherm verschijnt, wordt grappig ondersteund door een nerveuze fluit en een clowneske trombone.

De eersteprijswinnaar van de editie-2021 heet Charlotte Spruit, ze is de enige Nederlandse onder de laureaten. Haar schaduw verschijnt achter een wit schildersdoek van twee bij twee meter. Terwijl ze een vioolsolo van de barokcomponist Telemann speelt, zet de Franse schilder Jérémie Queyras in druipend blauw zijn eerste streken op. Bij een metalig stukje Kurtág grijpt hij naar een rode kwast, later volgen geel en wit. Als twee zich in de tijd ontvouwende kunsten grijpen musiceren en schilderen mooi op elkaar in.

De editie-2022 van het Goodmesh Concours wordt binnenkort uitgeschreven. Het is een bescheiden initiatief met een bescheiden hoofdprijs (1500 euro plus cd-opname). Maar het is uniek in zijn soort en een aansporing voor jong en avontuurlijk kunstvolk.