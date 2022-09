Op het Gaudeamus Festival willen De Staalmeesters klassiek laten swingen ★★☆☆☆

Pianist Rembrandt Frerichs en De Staalmeesters. Beeld Félice Hofhuizen

Koud heeft het Festival Oude Muziek de Utrechtse binnenstad ontruimd, of moderne klanken rukken op via het Gaudeamus Festival. Tot en met zondag maakt ‘nieuwe muziek voor nieuwsgierige mensen’ in TivoliVredenburg en omstreken de dienst uit. Tussen alle concerten, performances en experimenten door, dingen vijf jonge componisten mee naar de Gaudeamus Award. Soms bekroont die prijs een laureaat die later naar faam groeit, zoals Louis Andriessen en Michel van der Aa.

Alles goed en wel, dacht de jazzpianist Rembrandt Frerichs, maar één vaardigheid valt in die scene nog wel te verbeteren: het improviseren. Op de openingsavond van Gaudeamus presenteerde hij het resultaat van zijn project Off the Carousel. Acht klassiek opgeleide musici lieten zich de afgelopen maanden door Frerichs uit de tredmolen halen van precies spelen wat een ander voor je heeft bedacht.

Met een knipoog naar Rembrandt, de schilder, heet de groep De Staalmeesters. Rembrandt de pianist schoof aan met zijn door de wol geverfde jazzvrienden Vincent Planjer (percussie) en Andrea Caruso (contrabas). Met een kek thema trapte het trio af. Volgden 45 minuten waarin door Frerichs vooraf gecomponeerde maten afwisselden met improvisatie, groepsgewijs dan wel solo.

Natuurlijk floreerden de jazzjongens, de lepe, loshandige Planjer voorop. Voor het klassieke volk bleef zoveel vrijheid echter een heikele kwestie. De fluitist en de cellist grepen terug op oude Bachreflexen. Schools was het glijden-over-de-snaren op instructie van bassist Caruso. En in de passages van Rembrandt Frerichs, de componist, wisselden pronte ritmes af met gruizige harmonieën. Swingend, zo'n ballroomachtige wals. Stroef, dat trio van fluit, hobo en klarinet.

Nooit meer doen dan? Het is te vroeg om dat te zeggen. Voor musici die nooit in de relaxte jazzketel zijn gevallen, is een halfjaar bijspijkeren in elk geval te kort. Alleen de cellist Charles Watt straalde met heel zijn wezen uit dat hij genoot. De andere klassieke ogen kleefden toch vooral aan de notenbalk.