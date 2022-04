Op het Design Fest Gent ontdek je dat schimmels een grondstof zijn en leer je koken met zeeaster

Design Fest Gent

De smaak is rokerig en zout, de bite is knapperig en de umami-achtige nasmaak doet denken aan ansjovis. ‘Het is bruinwier, gewoon hier voor de Vlaamse kust geoogst’, zegt de Vlaamse theatermaker Sien Vanmaele. ‘Mits op de juist manier gedroogd kun je het gebruiken als spek uit de zee.’ Het aromatische bruinwier is een garnering voor ‘visballetjes zonder vis’ op basis van zonnebloempitten en kappertjes. ‘De zeeën raken steeds meer overbevist. Dit is een duurzaam alternatief.’

De hapjes zijn onderdeel van haar ‘Kookworkshop ter voorbereiding van het einde van de wereld’. In een eeuwenoude keuken met houten pomp en houtfornuis in de kelder van het Design Museum Gent leert Sien Vanmaele een twintigtal deelnemers hoe ze hun eetpatroon kunnen aanpassen aan de klimaatverandering. Naast vegetarische zee-amuses serveert ze dropachtige wodka van ijskruid. In een postapocalyptische wereld eten we met onze handen, die worden gereinigd met welriekende duindoornolie. De vermoeide ogen worden gekalmeerd met kompressen van nat zeewier.

De kookworkshop maakt deel uit van het Design Fest Gent. Dit nieuwe, tiendaagse festival is verspreid over de Gentse binnenstad. Er zijn activiteiten in het Industriemuseum, de DaDa Chapel (een stokerij in een kapel) en het kunstmuseum S.M.A.K. De hoofdlocatie is het designmuseum. Dit museum gaat minimaal 2,5 jaar sluiten vanwege een ingrijpende verbouwing. De vier verdiepingen zijn al leeg en dat biedt een uitgelezen kans om ze te vullen met lezingen, concerten en een tentoonstelling over duurzaam design. Elke dag staat een ander onderwerp centraal, zoals voedsel, water, circulair bouwen en hedendaags ambacht.

Het Design Fest Gent, nog te bezoeken tot en met zondag, moet uitgroeien tot de Belgische versie van de Dutch Design Week in Eindhoven, zegt hoofdcurator Siegrid Demyttenaere. ‘In Nederland wordt breed onderkend dat design kan bijdragen aan grote vraagstukken als klimaatverandering, dataprivacy en inclusiviteit. Hier denken mensen bij design nog steeds aan leuke spulletjes en commerciële verkooppraatjes. Dat willen wij kantelen. Daarom laten we nauwelijks kant-en-klare meubels zien, maar wel projecten die bijvoorbeeld alternatieve grondstoffen van schimmels of vervuild slib onderzoeken.’

De maatschappelijke herpositionering van design in België zal niet meteen met de eerste editie slagen, benadrukt de curator. ‘Met een tweejaarlijks festival mikken wij juist op traagheid en verdieping. We doen niet mee aan de ratrace van jaarlijkse nieuwe collecties van interieurmerken.’

Design Fest Gent Beeld Michiel De Cleene

Het merendeel van de 160 projecten op de hoofdexpositie is multifunctioneel; ontwerpers werken samen met kunstenaars, computerprogrammeurs en wetenschappers zoals microbiologen of politicologen. Ook worden de grenzen van wat design kan zijn er opgerekt met performances, geluidsinstallaties en mini-documentaires. Er worden maar weinig pasklare oplossingen geboden. Daarvoor zijn problemen als voedselschaarste of zeespiegelstijging te complex. Of zoals Vanmaele het verwoordt: ‘We moeten onze samenleving op een andere manier vormgeven. Daarvoor moeten we eerst verkennen welke mogelijkheden daartoe beschikbaar zijn.’

De voedselperformance van Sien Vanmaele is een goede weergave van de actuele thema’s op het Design Fest Gent. Uitgangspunt van haar klimaatbestendige menu is de zee. ‘De zeespiegelstijging dwingt ons anders naar onze voedselvoorziening te kijken’, zegt Vanmaele. Ruim twee jaar sprak ze met onder meer oesterkwekers, maritiem biologen en koks aan de Europese kusten.

Een van haar ingrediënten is zeeaster, een groente die goed groeit op zilte grond. Ook gebruikt ze Japans bessenwier. ‘Dat is een exoot, dus daar kun je zoveel van eten als je wilt. Bovendien zullen we die hier steeds vaker zien door de opwarming van de aarde.’