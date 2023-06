Op het Delft Fringe Festival zijn er veel vreemde ervaringen en aangename verrassingen

Mirjam Ravier op Delft Fringe Festival. Beeld Jurjen Bolsenbroek

In een woonkamer aan de Delftse Burgwal zijn alle banken en stoelen in een slordige theateropstelling gezet. In de keuken delen de bewoners drinken en versnaperingen uit aan de grofweg twintig gasten: ‘Gastvrijheid is belangrijk.’ Om exact 8 uur is het zover. De heer des huizes wringt zich tussen de stoelen door naar voren en kondigt de artiest aan, Sebastiaan de Bie. Deze komt met de trap van de overloop naar beneden en begint aan zijn tragikomische solo over een man die zijn eenzaamheid probeert te bevechten met humor.

Dit is het Delft Fringe Festival: klein, spannend en gastvrij. Op 29 locaties door de stad programmeert het festival werk van podiumkunstenaars, zowel professionals als autodidacten. Niet alleen in huiskamers en zaaltjes maar ook in de Hortus Botanicus, De Delftse Molen en de TU Delft zijn theater, dans, muziek, cabaret en alles daartussenin te zien. Het festival wil een podium bieden aan jonge makers die veelal net één trede onder aanstormend staan op de succesladder. Voor het publiek betekent dat een avontuurlijk avondje uit met, zo blijkt, veel aangename verrassingen.

Over de auteur Vincent Kouters is sinds 2006 theaterrecensent voor de Volkskrant. Hij schrijft vooral over toneel en jeugdtheater.

Op de Burgwal valt De Bie op met zijn gevoelige cabaretmonoloog. Hij vertelt een prikkelend en komisch verhaal, over een tiener met een ingebeelde eetstoornis, tics en andere zenuwtrekjes en ten slotte een worsteling met eenzaamheid. Zo dicht op zijn publiek kan hij niet anders dan zich helemaal blootgeven. Alsof je naar een depressieve Theo Maassen zit te kijken. Het is een performance die je maar moeilijk loslaat.

Sebastiaan de Bie op Delft Fringe Festival. Beeld Maurice Gemmeke

Van een heel ander kaliber is de minimal music van Ear to the Earth Ensemble, die ze spelen in het historische stadhuis op de Markt in Delft. Het begint in de eeuwenoude hal beneden. De zes maken geluiden met stenen. Ze tikken, wrijven en schuren. We worden naar boven geleid, de moderne raadzaal in. Daar liggen tientallen andere voorwerpen die geluid kunnen maken en waarmee samen met het publiek de geleide improvisatie wordt voorgezet: potjes, lepels, ratelspeelgoed en een cactus. Deze meditatieve en een beetje ongemakkelijke exercitie wordt uiteindelijk overstemd door oceaangolven en de fluistermuziek uit hun klassieke instrumenten (onder andere viool, cello en klarinet). Die transitie is prachtig en het kortstondige ongemak waard. Typisch Fringe: een kleine, vervreemdende ervaring, waarvan je niet wist dat je hem niet wilde missen.

Ear to the Earth Ensemble op Delft Fringe Festival. Beeld Maurice Gemmeke

En dat geldt voor veel voorstellingen dit jaar in Delft. Ook een aanrader is danser en choreograaf Mirjam Ravier. In de overdag nog werkende windmolen De Roos danst zij haar solo Uncanny Valley. Ook zij staat dicht op haar publiek, tikt het soms zelfs aan en gebruikt het als spiegel. We zien een machine die op zoek gaat naar trekjes menselijkheid, naar gebaren, emoties en impulsen. Maar niks lijkt te beklijven.

De Zweedse podiumkunstenaar Simon Granit Ossoinak vertelt en danst in Odd One Out zijn eigen versie van een verhaal over eenzaamheid en een uiteengevallen identiteit. Dit is blijkbaar een terugkerend thema bij de jonge makers op het festival. Niet wat hij zegt, maar wel Ossoinaks fysieke capriolen zijn indrukwekkend. De choreografie is een knappe mix van acrobatiek, freejump en lichaamsvouwkunst. Na afloop bedankt de artiest ons dat we wilden komen kijken en daarbij kijkt hij elke toeschouwer even aan.

Delft Fringe Festival, op verschillende locaties in Delft. Nog t/m 11 juni.