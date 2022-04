Op het album Bells on Sand houdt jazzpianist Gerald Clayton het klein en breekbaar ★★★☆☆

Beeld RV

Pianist Gerald Clayton (37) tapt op zijn tweede album voor Blue Note uit een heel ander vaatje dan op het swingende Happening: Live at the Village Vanguard waarmee hij twee jaar geleden op dat label debuteerde. De composities op Bells on Sand zijn sober en introvert, soms op het wat zweverige af. Begeleid door zijn vader John op contrabas, drummer Justin Brown en vocalist Maro in wisselende bezetting houdt de Amerikaanse Clayton alles heel klein en breekbaar. Mooi hoe in het openingsstuk Water’s Edge Clayton met zijn vader op gestreken bas de melodie neerzet waarna Brown met zijn cymbalen ruimte schept. Soms blijft alles net iets te veel hangen in mooi geschilderde herfsttinten, maar dan schakelt Clayton over naar de elektrische piano en verandert de sfeer, zoals in het helaas wat korte That Roy.

Iets te veel watervervend in pastelkleuren brengt Clayton het album met Peace Invocation tot een climax, in duet met zijn oude mentor, saxofonist Charles Lloyd. Deze acht minuten hadden nog wel wat langer mogen duren, zo fraai als piano en tenorsax hier de diepte ingaan.

Gerald Clayton Bells on Sand Jazz ★★★☆☆ Blue Note/Universal