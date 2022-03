Op Hemellichamen geeft Lucky Fonz III zijn hersenspinsels precies de juiste plek ★★★★★

Ook al klinken ze nog zo luchtig en opgewekt, alle liedjes van Lucky Fonz III hebben een serieuze ondertoon. Sinds zijn songschrijverskunsten zich zo’n 17 jaar geleden voor het eerst openbaarden, is hij in zijn oeuvre op zoek naar de juiste manier om zijn neuroses en worsteling met het leven vorm te geven. Daarbij gaan ernst en zelfrelativering hand in hand.

Die zoektocht leverde hem met Linde met een E en Ik heb een meisje al minstens twee Nederlandstalige popklassiekers op. Maar op zijn vorige album Multimens (2019) liep hij ook een beetje vast in te ambitieuze conceptuele gedachten.

Op zijn nieuwe Hemellichamen klopt alles precies. Hier krijgen briljante tekstuele vondsten een plek naast ogenschijnlijke trivialiteiten. Kom er maar eens om de grote vragen des levens te behandelen in een pianoballade die Kwantumwetenschapper heet. De toon is met de even ongebruikelijke als mooie regels ‘Omdat de golven van geluid van hetzelfde ritme zijn/Als de golven in je lichaam die breken op de pijn’ meteen gezet.

Over die pijn moet je praten, zo klinkt het in de verraderlijk luchtige oorwurm Praat erover die erop volgt. Lucky Fonz III probeert net als Stromae en S10 depressie te bezweren door haar te benoemen. Hij is nog beter gaan zingen, zodat een regel als ‘Ik wou een klein beetje dood’ je niet meer loslaat. De muzikale omlijsting is ook preciezer en even simpel als doeltreffend. Een kale beat, een dwingende baslijn of een fraai gitaarmotiefje (zeer ontroerend in Een prachtige relatie) draagt steeds het liedje, meer is er niet nodig voor een enorm effect. Ook de opbouw van het album Hemellichamen is perfect. Van de verstilde pianonoten aan het begin via de met wanhoop gezongen wens ‘Ik wil met jou op een bootje zijn’ naar de opzwepende technobeat in het bevrijdende Alles om je heen. Hier geeft Lucky Fonz III zijn hersenspinsels de juiste plek. Alles is mooi aan dit even openhartige als troostrijke popalbum.

Lucky Fonz III Hemellichamen Pop ★★★★★ Concerto Records