Nooit meer dezelfde Saïda Gropstra

Op haar 48ste leerde Saïda Gropstra pas echt lezen en schrijven. De wereld ging voor haar open

Saïda Gropstra (49) was een jaar geleden nog analfabeet, en niemand op haar werk die het doorhad. Pas toen ze haar kinderen niet meer kon helpen met school, ging ze naar een ROC, en is het idee dat ze dom is en niks kan, verdwenen. Lees hier het hele verhaal.