Op Food for Worms herpakt Shame zich en beweegt voorbij de post-punk ★★★★☆

Op Songs of Praise (2018) leek een nieuw favoriet bandje op te staan: opruiend, melodieus, vol van branie. Dat was Shame uit Zuid-Londen, maar helaas was op de verkrampte opvolger Drunk Tank Pink (2021) nauwelijks een memorabel liedje te bekennen. Verwante groepen als Fontaines D.C. en Idles stootten door; Shame bleef steken.

Op album nummer drie, Food for Worms, herpakt de band zich. Fingers of Steel is ouderwets Shame, terwijl de band in songs als Six-Pack juist nieuwe wegen verkent en richting vindt in de eigen chaos.

Op zulke momenten schuift Shame meer dan voorheen in de richting van collectieven als Squid en Black Country, New Road, voorbij de post-punk. Precies wat ze op Drunk Tank Pink eigenlijk ook probeerden, met als verschil dat ze het nu weer fris van de lever doen, met frontman Charlie Steen als praatschreeuwende voorganger.

Steen heeft na jaren van angstaanvallen zijn bravoure hervonden, maar neemt ook gas terug voor bespiegelingen over verslaving en veranderende vriendschappen, in Adderall en Orchid.

Het opgeleefde Shame komt op 6 april naar de Melkweg in Amsterdam.

Shame Food for Worms Pop ★★★★☆ Dead Oceans/Konkurrent