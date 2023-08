Op festival Noorderzon zoomen fascinerende voorstellingen in op de mensen achter onrustbarend nieuws

‘Blind Runner’. Beeld Niels Knelis

Het publiek is hoorbaar in verwarring bij de start van Blind Runner, een van de vele fascinerende documentairevoorstellingen van het Groningse festival Noorderzon die spelen met echt en onecht, en inzoomen op de wereld achter onrustbarend nieuws. Vertaalt de Engelse boventiteling het Farsi nu verkeerd? ‘Gebaseerd op een waargebeurd verhaal’, staat te lezen op het bovenscherm. ‘Op actualiteit, facts.’ Maar het Perzische woord dat de Iraanse actrice Ainaz Azarhoush op een krijtbord kalkt refereert naar fictie. Na afloop begrijp je waarom.

Feiten verweven in een cocon van fictie is een ontsnappingsroute voor de Iraanse theatermaker Amir Reza Koohestani om dit gewaagde project over de historische (vrouwen)opstand afgelopen najaar in zijn geboorteland, in Teheran te kunnen maken. Hopelijk omzeilt hij hiermee de censuur en moraalpolitie. Koohestani mengt verwijzingen naar gevangen genomen journalisten en blind geschoten protestgangers met de structuur van een relatiedrama, op een even sobere als ingenieuze manier.

Een marathonloper ontmoet zijn echtgenote – ook hardloper – wekelijks in de vrouwengevangenis, achter een glazen wand, met camera’s op hen gericht. Zij is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor een kritische post op social media. Hij probeert haar hoop levend te houden. Maar ondanks hun liefde en engagement dreigen ze elkaar te verliezen, omdat hoop, verlangen en vrijheid ‘buiten’ iets anders betekenen dan ‘binnen’. Hun liefde voor het lopen houdt hen lang op de been: hij traint op haar verzoek een door de politie in de ogen geschoten demonstrante; zij rent van muur tot muur. Lopen als vluchtpoging en verzetssymbool. Wie 38 kilometer in minder dan vijf uur overbrugt, maakt kans vanuit Calais de kanaaltunnel door te rennen, in de tijd tussen de laatste nachttrein en eerste ochtendwagon. Wie het niet redt, eindigt als bloedvlek op de tunnelmuur. Door hem als buddy aan een blinde te koppelen gunt ze hem - als groots gebaar van liefde - een potentieel ticket naar de vrijheid.

Met weinig meer dan een camera, lichtbanen, projecties en krijtwanden maken de acteurs Ainaz Azarhoush en Mohammad Reza Hosseinzadeh in korte, snelle dialogen invoelbaar wat systematische onderdrukking concreet betekent. Door het hoge tempo werkt de boventiteling nogal belemmerend. Maar de beklemming spreekt sterk uit het ingetogen spel van de vaak rennende acteurs. En het slot snoert je keel.

Ook de Chinese theatermaker Wang Chong maakt de werkelijkheid inzichtelijk achter berichten over opstand en censuur. Tijdens zijn openhartige solo Made in China 2.0. koppelt hij een spel met de iconische ‘tankman’ (1989) aan een onderzoek naar zijn familiegeschiedenis en zijn worsteling met provocatief theater. Chong gebruikt weinig meer dan een camera, tafel, speelgoedtank en projectiescherm. Zijn toon is energiek en uitleggerig maar je begrijpt hierdoor wel waarom het filmdoek uit blanco A4-tjes bestaat – een referentie naar hét protestsymbool van de massale demonstraties (2019) in Hongkong. Net als Blind Runner haalt deze voorstelling de inmiddels weer uit het nieuws verdwenen protesten dichtbij door bijbehorende risico’s persoonlijk en invoelbaar te maken.

In het Noorderzon-rijtje van documentair theater past ook de pure, intieme videopresentatie JaWa van de Poolse theatermakers Janek Turkowski en Iwona Nowacka. Geprojecteerd op een mobiele shelter, getimmerd om daklozen beschutting te bieden, tonen ze uit de hand geschoten beelden van hun maandenlange worsteling twee zwervende mannen (Jan en Waldek) te helpen door hen structuur, werk en onderdak te bieden. Hilarisch zijn de reacties op de luxe van hotelkamers en ontbijtbuffetten, de verbazing over alcoholtesten en de trots op hervonden vakmanschap. Ontroerend is de eerlijkheid van alle deelnemers, de theatermakers incluis, die niet blind zijn voor eigen onmacht en vooringenomenheid. Ook al is JaWa (samenvoeging van Jan en Waldek) theatraal wat tam, de voorstelling maakt inzichtelijk hoe een redderssyndroom kan botsen met de overlevingskunst aan de rafelrand.

Het verbazingwekkendst is My Twisted World van de Noorse acteurs Snorre Sjønøst Henriksen en Torbjørn Martin Davidsen. Startend vanuit een politieverhoor achter computerschermen – Henriksen als uitbater van nepprofielen op het darkweb, Davidsen als nieuwsgierige agent – duiken ze steeds dieper in de verborgen werkelijkheid van grove, seksistische en misogyne mannen. Tegelijkertijd weten ze met rolwisselingen, humor en verkleedpartijen toch ook licht begrip op te brengen voor de trauma’s en eenzaamheid achter de uitwassen. In ieder geval halen ze de schimmige, verborgen wereld van het deep- en darkweb, voor de meesten alleen bekend uit nieuwsberichten, verwarrend dichtbij.

Het circustheater van Johann Le Guillerm Bijna twintig jaar na zijn Nederlandse debuut op Noorderzon, de voorstelling Secret (2005), is de Bretonse circusmagiër Johann Le Guillerm tien dagen terug met Terces (anagram van Secret; sommige bouwwerken groeien mee). Als een in zichzelf gekeerde uitvinder op puntschoenen jongleert hij met eigen gefabriceerde objecten die de natuurwetten tarten. Hij bouwt loopbruggen van boeken en megalucifers, presenteert een zelfrijdend aquarium van klotsend water en zandlopers en rolt ruggelings door de piste over lichtgevende flessen. Als de Jean Tinguely van het circustheater brengt hij met een vleug alchemie constructies eindeloos aan het draaien. Aan spanningsbogen doet hij niet; Le Guillerm neemt de tijd voor al zijn huisgemaakte triomfbogen. Extra leuk voor bèta-freaks.

