Op een podium, in het theater, bevond Cas Enklaar zich in zijn wereld, zijn werkelijkheid

In een van zijn laatste voorstellingen zat acteur Cas Enklaar in een grote vuilnisbak. Af en toe lichtte hij het deksel op en sprak een zinnetje. Dan weer ging het deksel dicht en was hij onzichtbaar. Eindspel van Samuel Beckett heette die voorstelling, in 2019 gespeeld bij Theater Rotterdam in regie van Erik Whien, met Hans Croiset en René van ’t Hof in de hoofdrollen.

Die kleine rol die Enklaar in Eindspel speelde, illustreert dat het de acteur in zijn nadagen niet om de roem of de eer te doen was. Het was het toneelspelen zelf, het podium, het deel uitmaken van een groep, het op reis gaan langs de theaters, dat hij niet kon loslaten. Woensdag is Cas Enklaar op 79-jarige leeftijd overleden, nadat vorig jaar al slokdarmkanker bij hem was geconstateerd.

Werkteater

Het Nederlandse theater verliest met hem een markant, eigenzinnig en authentiek acteur, die bovendien lange tijd deel uitmaakte van een van Nederlands invloedrijkste theatergroepen: Het Werkteater. Hij behoorde in 1970 tot een van de oprichters ervan en op die plek kwam zijn talent tot wasdom. Hij speelde er tot 1985, waarna hij na een korte periode bij Baal overstapte naar Toneelgroep Amsterdam. Bij Het Werkteater was hij te zien in memorabele voorstellingen als Toestanden, Zus of zo, Hallo medemens en Bosch en lucht. De acteurs trokken de deuren van de schouwburgen achter zich dicht, speelden in hun eigen theater aan het Kattegat in Amsterdam en in verzorgingshuizen, scholen, ziekenhuizen en tenten in de openlucht. Het waren voorstellingen over psychiatrie, ouderdom, eenzaamheid en homoseksualiteit, maar ook over zomerzotheden en liefde.

Het Werkteater was een collectief waarin alles gezamenlijk werd besloten, met de nodige toestanden van dien. Enklaar voelde zich er als een vis in het water, en liet van zich horen. Hij kon behoorlijk tegendraads zijn, maar kwam altijd uit bij wat voor hem het wezen van theater was: een vluchtroute uit de werkelijkheid. Niet uit onmacht, maar om een ander leven te koesteren. Als kind en jongen, geboren in Den Helder, werd hij veelvuldig gepest en belaagd; naar de toneelschool gaan en acteur worden bood hem een uitweg naar de plek waar hij zichzelf kon zijn, en zijn fantasie de vrije teugels liet.

Aard

Enklaar was een opvallende verschijning: lang, kaarsrecht, tanig. Altijd de ogen enigszins geloken, tikkeltje uit de hoogte, ietwat arrogant – althans, zo leek het, maar ook dat was vaak een vorm van zelfbescherming. Voor zijn collega’s en vrienden was hij (een enkele boze bui daargelaten) een warme, betrokken persoonlijkheid. Aan glamour en luxe hechtte hij niet; thuis kookte hij vaak dezelfde maaltijd: spaghetti met courgette, knoflook en olijfolie. Wel belangrijk: zijn shag en sigaretten. Privé was hij nogal een eenzaat: lange relaties waren er niet, hij zocht zijn heil in nachtelijke saunabezoek, flirten en een eeuwige hang naar de schoonheid van jongens. In zijn tijd bij Het Werkteater zei hij ooit: ‘Als Visconti mij belt, ben ik weg.’

Bij Toneelgroep Amsterdam trof hij ook zijn voormalige Werkteater-collega Joop Admiraal. Maar terwijl Admiraal zich wonderwel in de nieuwe groep voegde, kon Enklaar niet goed aarden. Na een paar jaar al stapte hij op en werd een veelgevraagd freelance-acteur. De vrijheid die hij toen had, benutte hij door bij zoveel mogelijk en uiteenlopende groepen en ad-hocproducties te spelen, van de avant-garde van Nieuw West (waar hij zijn beste herinneringen aan bewaarde) tot grote stadsgezelschappen en vrije producties.

Opvallende rollen

Uit de enorme lijst van voorstellingen waarin hij te zien was, vallen een paar rollen op. Bijvoorbeeld die in De ernst van Ernst van Oscar Wilde bij Theatergroep Carrousel, waarin hij een erg grappige blijspelacteur bleek. Met Els Ingeborg Smits speelde hij Bas en Elze kijken terug (over het vak van toneelspeler). In De Meiden van Jean Genet kleedde hij zich als vrouw, en dat deed hij graag. Maar hij omzeilde altijd de valkuilen van voor de hand liggende travestie.

Memorabel in dat verband is zijn rol als Blanche DuBois in een geheel eigen versie van Tennessee Williams’ Tramlijn Begeerte (1997). Zijn hele leven al wilde hij die rol van verloederde en verlaten ‘Southern belle’ spelen, maar regisseurs als Gerardjan Rijnders en Ivo van Hove wilden er niet aan. Dus het werd opnieuw Carrousel, het gezelschap van Matin van Veldhuizen, waar hij regelmatig goed onderdak vond. Hij zag Blanche als een vogel die klapwiekt maar niet van de grond komt, en speelde haar in een mannenpak en op hakken.

Zijn speelstijl kenmerkte zich door zijn donkere, bronzen stem, die van lyrisch naar kraaiachtig kon schieten, opvallende mimiek en een gebrek aan overbodige opsmuk. Ongrijpbaar kon hij zijn, en soms een tikkeltje eng, zoals in Hedda Gabler van Ibsen. In zijn latere jaren zag hij veel voorstellingen van collega’s. Een van zijn favoriete groepen was Maatschappij Discordia. Vaak was hij na afloop van een voorstelling in de Amsterdamse Stadsschouwburg op het terras van het theatercafé te zien, waar hij met zijn kenmerkende stem zijn soms onomwonden mening verkondigde over wat hij net had gezien. Zijn collega’s pikten dat van hem.

Eindspel van Beckett werd zijn laatste productie. Hij verdween in een vuilnisbak, maar zat intussen wel op een podium, in het theater: zijn wereld, zijn werkelijkheid.