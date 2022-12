Op één foto is te zien hoe Chinezen van de ene crisis in de andere belanden

De rubriek Beeldvormers onderzoekt hoe een foto onze kijk op de werkelijkheid bepaalt. Deze week: klimaatproblemen in China creëren een decor voor het ontvluchten van het coronavirus.

Het is zo’n foto die meteen lucht geeft. Het vogelvluchtperspectief maakt dat we ons even bevrijd voelen van het alledaagse, dat we onze aardse zorgen relativeren, er misschien wel van kunnen wegvliegen. Kijken we naar het tafereel op de voorgrond, dan wordt het opgeruimde gevoel alleen maar versterkt. Onder een afdak van zeildoek en naast een tentje verpoost zich in de winterzon een groepje van tien, twaalf mensen. Het is, ook met het digitale vergrootglas van Photoshop, niet te zien, maar de aanwezigheid van een barbecue of anderszins uitgebreide lunch laat zich raden. Een heldere dag, fris en windstil, het zand van de woestijnvlakte blijft liggen waar het ligt. Een ontspannen uitje. Weg van het stadsgewoel.

Kijken we naar de achtergrond, dan wordt de idylle lichtelijk verstoord. Aan de horizon tekent zich de skyline van Wuhan af, en meteen dringt de herinnering aan onheil zich op die in de naam van die miljoenenstad ligt besloten. Het is de plek waar, op een markt, het gemuteerde virus dat het begin vormde van de coronapandemie zich verspreidde. Het onheil dat dezer dagen na het opheffen van het zerocovidbeleid – met die eindeloze, strenge lockdowns en quarantaines – in China alsnog vele doden maakt onder de bevolking.

Talrijke foto’s versturen de persbureaus vanuit China van overvolle ziekenhuizen, overledenen in de gang, patiënten op brancards aan de zuurstoffles. Van crematoria die hun taak niet aankunnen. Van uitvaartcentra die de rituele versierselen op straat uitstallen: boeketten, kransen en offerandes, die de begrafenissen cachet moeten geven. Het zijn huiveringwekkende echo’s uit het voorjaar van 2020, toen covid-19 vooral in het Westen om zich heen greep. China beleeft nu alsnog het breken van de dam van besmettingen, waardoor de vloedgolf op de bevolking afkomt die het land met zijn rigide maatregelen juist had gehoopt te vermijden. Dat de overheid nu in alle talen zwijgt over het aantal sterfgevallen, moet de onzekerheid en angst onder de bevolking voeden.

Of de (anonieme) AFP-fotograaf met deze opname van het ontspannen dagje, hopelijk ver verwijderd van besmettingshaarden, tegenwicht wilde bieden aan het treurige nieuws uit China, vermeldt het bijschrift niet. Maar het hoeft niet te verbazen, er is in crisissituaties altijd wel een fotojournalist die, het slechte nieuws beu, op zoek gaat naar een lichtstraaltje in de duisternis. Weg uit de stad, weg van corona, de vlucht naar buiten is populair. Op andere foto’s uit de omgeving van Wuhan scheuren stadsbewoners op scooters over de zandvlakte, maken er een wandeling, of genieten op meegenomen tuinstoelen van de oneindige ruimte en rust.

Van onbekommerd recreëren is hier evenwel geen sprake. De fotograaf legde niet alleen vast dat de Chinezen ook in kommervolle tijden gewoon ontspannen, maar ook dat ze dat doen in een decor dat wordt bepaald door klimaatproblemen: de verdroging van de Yangtze. De zandvlakte is de bedding van de rivier die een van de levensaders van China vormt. Of liever gezegd: vormde, want de ooit machtige waterstroom is gereduceerd tot dat lieflijk kabbelende beekje. In de zomer werd het land geteisterd door lange hittegolven, het extreme gebrek aan neerslag duurt nog steeds voort. Die wetenschap maakt de aanblik van de dagjesmensen wrang, hoewel ze tegelijk getuigt van hun veerkracht om de nieuwe werkelijkheid als een attractie te omarmen.

Rest de vraag hoe het groepje dagtoeristen beneden reageerde op de drone waarmee de fotograaf de opname moet hebben gemaakt. Goede kans dat ze geïrriteerd raakten toen ze het gezoem van de propellertjes boven hun hoofd hoorden. Hoe vaak hebben ze dat opdringerige geluid niet gehoord, als de autoriteiten in de stad met drones de naleving van de afstandsmaatregelen met argusogen in de gaten hielden? Hunkeren ze naar rust en stilte, zweeft er nog zo’n bemoeial boven hun hoofd. Dat is ruw ontwaken uit de idylle.