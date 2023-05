Op ‘Echoes’ van Fire Orchestra is alles in balans ★★★★★

Het Zweedse Fire Orchestra, 14 jaar geleden opgericht door saxofonist Mats Gustafsson, bassist Johan Berthling en drummer Andreas Werliin is op hun zevende album met 43 muzikanten groter dan ooit. Echoes is een dubbelaar (twee cd’s of drie lp’s) die bijna twee uur duurt en werkelijk geen seconde is overvloedig. De spanningsboog wordt in het eerste nummer Echoes: I See Your Eye, Part 1 al knap opgebouwd wanneer een herhaalde melodieuze basfiguur wordt overstemd door een strijkje waar een baritonsaxofoon tegenaan begint te schuren.

Wat het Fire Orchestra bijzonder maakt is dat de composities van vooral de drie oprichters elementen die zijn ontleend aan freejazz voor een groot ensemble uitwerken. Op eerdere platen overheerste de energie en het kabaal nogal eens de subtiliteit van de muziek. Maar op Echoes is alles in balans. Mooie melodieën dragen lange stukken die soms even ontploffen in een kakofonie, waarna de solisten alles weer netjes opruimen. Alle stukken kennen fraaie arrangementen voor blazers en strijkers, steeds is er weer een laag instrumenten of zangstemmen die de aandacht vasthoudt. Na een kleine twee uur heb je alle facetten die hedendaagse jazz zo adembenemend mooi, spannend en verrassend kunnen maken horen voorbijkomen.

Fire Orchestra Echoes Jazz ★★★★★ Rune Grammofon/Konkurrent