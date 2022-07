Op Down the Rabbit Hole wil iedereen er een onvergetelijk weekend van maken

Fans vooraan bij Haim. Beeld Sas Schilten

‘Wat een heerlijk festival. We zijn hier al de hele dag. We hebben gezwommen in het meer. Dit festival is fucking excellent – en geloof me, ik heb er nogal wat gezien.’

Hoe bijzonder die woorden zijn, wordt in dit geval vooral bepaald door de persoon die ze uitspreekt: Thom Yorke (53), de Radiohead-frontman die hier, in Beuningen, fungeert als voorganger van zijn nieuwe band The Smile.

Yorke zegt normaliter niet zo veel. Aan superlatieven doet hij zelden, maar op Down the Rabbit Hole – want over dat festival heeft hij het – voelt hij zich ook ná het zwemmen kennelijk nog als een vis in het water.

De liefde komt van twee kanten. Dat het zo’n prachtig festival is, is ook aan The Smile te danken. Het Engelse trio levert, in het ‘gouden uur’ op zaterdagavond, een uur lang fonkelende hoogtepunten. Ontregelende, dwarse, ongrijpbare muziek, weidser en warmbloediger nog dan onlangs in het Amsterdamse Paradiso.

The Smile brengt experimentele Radiohead-rock met een flinke plens jazzritmiek, opgetild door een fenomenaal zingende en musicerende Yorke. Zelden zagen we hem zo genieten op een podium: hij demonstreerde een uur lang waarom zijn band De Glimlach heet, met de ondergaande, roodkoperen zon als toeschouwer.

Zó mooi kan het zijn, een popfestival in de open lucht, een weekend samen zijn met muzikaal gelijkgestemden. Springfeestjes. Luisterconcerten. Hier en daar een keiharde eruptie van rock-’n-roll. Overweldigende lichtshows die de duisternis doorsnijden. We waren haast vergeten hoe het voelt, na twee festivalloze ‘coronajaren’.

Afzeggingen

Niet dat het virus verslagen is, het laait juist op. DTRH werd stevig met de konijnenneus op dat feit gedrukt, veel steviger dan bijvoorbeeld Pinkpop een paar weken geleden. Kae Tempest, Maribou State, Clairo – ze moesten afzeggen, laatstgenoemde op de dag van haar optreden. Daar kwam Sleaford Mods nog bij, niet vanwege besmetting, maar vanwege de crisis die als een duiveltje achter de pandemie vandaan schoof: die van personeelstekorten en verstoord vliegverkeer. De ‘Mods’ zaten ergens vast op een vliegveld en moesten Beuningen hun excuses sturen.

DTRH blijkt er goed op voorbereid. Personal Trainer en Eefje de Visser vallen (uitstekend) in, net als het Haagse Son Mieux, dat op vrijdag rond 16.00 uur van het podium stapt op Concert at Sea aan de Zeeuwse kust, om vier uur later, 150 kilometer oostelijker, op te draven als vervanger van Clairo.

Beeld Sas Schilten

De 45 duizend ‘rabbits’ zitten er nauwelijks mee. Het heeft zelfs iets moois: we fiksen dit, sámen. De kaartjes, het eten en het drinken is veel duurder geworden en ook op het terrein menen we te bespeuren dat personeel lastig te vinden is: de kramen lijken soms wat onderbemand, met lange wachttijden als gevolg.

Het deert niet, want het terrein is een droom, het weer is prima en de programmering top. Jammer van de uitvallers, leve de invallers! We maken er met zijn allen iets onvergetelijks van.

Startschot

Rond 16.00 uur op vrijdagmiddag draagt het swingende Jungle by Night het publiek voor hoofdpodium Hotot op om zich te splijten als de Rode Zee. Van je één, twee, één-twee-drie-vier – en daar klotsen de twee publiekshelften tegen elkaar. Springen. Omhels elkaar. Het voelt als een officieel startschot van het weekend.

Op vrijdag is al veel goeds te zien, zoals de vrolijke Franse neodisco van L’Impératrice, een stemmig en mooi gezongen optreden van S10, de innemende Britse rapper Loyle Carner en het uitstekende Molchat Doma uit Belarus, dat op het Fuzzy Lop-podium ijzige, loeistrakke elektronische new wave speelt, als het vroege Depeche Mode met een Russisch zingende Morrissey, maar dan grimmiger.

Probleem op de openingsdag is dat de grote namen na 21.00 uur gemengde gevoelens oproepen. De Californische rockzusjes Haim blijven een merkwaardig geval. Ze grossieren in overdreven poses, liedjes die pakkend lijken, maar het eigenlijk niet echt zijn en een nogal theatraal en ingestudeerd soort vrijgevochtenheid. Pas tijdens Summer Girl verandert het recreatiestrandje in Beuningen toch nog even in Malibu Beach.

Little Simz in de Teddy Widder. Beeld Sas Schilten

De klassieke, ambachtelijke Amerikaanse gitaarband Wilco blijkt op Down the Rabbit Hole een onfortuinlijk anachronisme, zeker als Jeff Tweedy en zijn mannen ook nog eens voor een rustige, akoestisch getoonzette speellijst kiezen. Mooi, maar de Teddy Widder-tent loopt gedurende het optreden voor de helft leeg. Het volk stroomt naar de vlakte voor het Hotot-podium, waar Disclosure, hitmachine van de Britse dance, de eerste DTRH-nacht mag inluiden: spectaculaire lichtshow, veel springmomenten, maar bij Disclosure gebeurt muzikaal gezien dan weer weinig tot niets spannends.

Zonnig loungen

De blikvangers op zaterdagavond voldoen heel wat beter: The Smile dus, maar ook Moderat met zijn daverende elektronische voorstelling en headliner Gorillaz, met zijn inmiddels bekende poprevue met veel muzikale gasten en songs die alle kanten opschieten.

Damon Albarn (na Thom Yorke de tweede icoon van de Britse nineties op het Hotot-plankier) wandelt genietend rond in het door hem geschapen universum van animatie en caleidoscopische popmuziek, maar hij is wel wat te flegmatiek (stoned, wellicht?) om als spreekstalmeester te overtuigen na de intense muzikale masterclass van The Smile.

Ook vroeger op de zaterdag biedt DTRH eigenlijk alles dat je van een festival hoopt. Zonnig loungen bij het Franse duo Polo & Pan, met zijn non-descripte maar wonderlijk amusante vakantiehouse. Genieten van de uitstekende Little Simz, een slimme Britse rapper met Nigeriaanse roots en een geweldige begeleidingsband. Je vergapen aan Eefje de Visser: die liedjes, die zang, die betoverende choreografie, álles is er prachtig aan. Op je rug liggen, meedrijvend op de verstilde pianostukken van Joep Beving; wat werkte dat wonderlijk goed in de Fuzzy Lop, terwijl flarden lawaai van andere podia als audio-schapenwolkjes door de tent dreven.

Wie op het juiste moment naar rust zocht in de oase die Eden heet, kon op het kleine Bossa Nova-podium zomaar in het optreden van Moonchild Sanelly vallen, Zuid-Afrikaans maker van ratelende ‘future ghetto punk’, met knalblauw haar, extravagante bewegingen en een catsuit in alle kleuren van de regenboog.

Bedreigde diersoort

Laten we de rockers niet vergeten: ze zijn op een festival als Down The Rabbit Hole onderhand een bedreigde diersoort. Maar o, wat heb je het af en toe nodig tijdens zo’n weekend: gewoon even een harde, ruige, vlammende rockband.

En ze waren er: The Chats uit Australië, compleet met opgevoerde Kiss-cover, of de Viagra Boys, een Zweeds combo met een brullende Amerikaan (Sebastian Murphy) als frontman. Zij móéten haast wel de beste rock-’n-rollband van DTRH 2022 zijn, of Amyl And The Sniffers moeten er op zondagavond nog overheen gaan – wat niet eens ondenkbaar is.

Bij de start van de zondag heeft de euforie inmiddels zo stevig postgevat dat je zéker weet dat het allemaal prachtig wordt: Goldband en Phoebe Bridgers in de zon, Bicep in de Teddy Widder, gedragen rock van The War on Drugs terwijl de rode zon wegzakt achter de glanzende plas.

Ja, Down The Rabbit Hole 2022 is fucking excellent. Daar had Thom Yorke groot gelijk in.